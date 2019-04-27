Ng Style sadece Morhipo.com'da

İSTANBUL (AA) - Ng Style'ın yeni koleksiyonları yalnızca Morhipo.com'da müşterileriyle buluşuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle markanın koleksiyonları sadece modanın e-ticaretteki adresinde yer alıyor.

Ng Style ilkbahar-yaz koleksiyonuyla modern ve stil sahibi kadınların tercihi olacak. Toprak tonların yanı sıra nüde ve pastel renklerin ağırlıkta olduğu koleksiyonda hem gündüz hem akşam kullanımına uygun krep bluz ve gömlekler, saten elbiseler ile pliseli etekler yer alıyor.

Sade, minimal ama çarpıcı bir stil için birbirleriyle kombinlenebilen parçalar, keten pantolonlar, astarsız ceketler, baharlık ince trikolar ve tiril tiril elbiseler de yine koleksiyonda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, Morhipo.com olarak modayı takip etmeyi seven, oldukça sadık ve yenilikleri çok çabuk kucaklayan bir müşteri tabanlarının olduğunu belirtti.

Kuban, "Müşterilerinin hizmet kalitesine ve deneyime çok önem veriyor. Sevdiği, sadece kendine özel markaları da yine sevdiği kanaldan büyük bir sadakatle alıyor. Ng Style ile yaptığımız ortak kampanyalarda müşterilerimizin büyük beğenisi ve talebiyle karşılaştık. Nazlı Gürer Aldıkaçtı ile markayı tamamen online'a ve Morhipo.com'a adapte etmek için birlikte çalışmaya karar verdik. Artık Morhipo.com müşterileri tüm Türkiye ve yurt dışı sitelerimizde markayla buluşacak." ifadelerini kullandı.

Ng Style markasının sahibi Nazlı Gürer Aldıkaçtı ise şunlara dikkati çekti:

"E-ticaretin gelişmesi, kullanıcıların interneti benimsemeleri ve mobil ticaretin yükselmesiyle birlikte perakende sektörü artık çok farklı bir döneme girdi. Sürdürülebilir bir başarı yaratmak markamız için bugüne kadar çok önemli oldu. Değişen pazar ve müşteri dinamikleri çerçevesinde online'a adaptasyon sürdürülebilirlik açısından değerli ve gerekli. Bu nedenle Morhipo.com'un işbirliği talebini olumlu değerlendirdik. Markamızın web kanalına uyarlanması ve internet üzerinden alışveriş eğilimi yüksek moda müşterisiyle buluşmasında Morhipo.com çok değerli bir kanal ve marka olacak. Modadaki uzmanlığı, doğru moda markalarını doğru şekilde konumlandırması, modadaki yenilikleri sürekli ve özenli bir şekilde müşterileriyle buluşturması nedeniyle Morhipo.com markamızın tercihi oldu."