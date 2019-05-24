Niğde'de patatesin ekim alanı genişleyecek

Türkiye'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Niğde'de, bu yıl ekim alanının yaklaşık yüzde 10 artmasının beklendiği belirtildi.



Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Hüyük köyünde patates ekimi yapılan tarlada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Patatesin nisan ayından bu yana ekilmeye başlandığını anlatan Kenar, "İlimizde yaklaşık 240 bin dekar alanda patates ekileceğini tahmin etmekteyiz. Bu da geçen yıla göre yüzde 5-10 arasında bir artışa sebep olacak" dedi.



Bu yıl patatesin hak ettiği değeri bulduğunu, üreticisini sevindirdiğini belirten Kenar, "Bu yüzden ekim alanının artmasını bekliyoruz. Ekim döneminde olduğumuz için iklimin nasıl olacağını bilmiyoruz. O yüzden rekolte daha sonra belirlenecek." diye konuştu.