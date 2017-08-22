Niğde patatesinde rekolte beklentisi 1 milyon ton

NİĞDE (AA) - HAMZA TAV - Patates ekim alanlarında ve rekoltede Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, bu yıl 260 bin dekar alandan 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında patates üretiminde birinci sırada 237 bin 851 dekar alanda 892 bin 297 ton patates üretimiyle Niğde yer aldı. Niğde'yi 135 bin 824 dekar alanda 549 bin 802 ton üretimle Konya ve 139 bin 958 dekar alanda 476 bin 903 ton rekolteyle Afyonkarahisar takip etti.

Patates ekim alanları ve rekoltesi her geçen yıl artan Niğde, 2016 yılında Türkiye'nin toplam patates üretiminin yüzde 18,8'ini karşıladı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yaptığı açıklamada, patatesin Niğde ekonomisinin lokomotiflerinden olduğunu söyledi.

Patates tarlalarının binlerce kişi için kazanç kapısı olduğunu dile getiren Kenar, üretim alanlarının sürekli artış gösterdiğine dikkati çekti.

Kenar, Niğde'de kırsalda yaşayanların yüzde 30'unun patates üretiminde istihdam imkanı bulduğunu, bunun da çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu yıl ekim alanlarında geçen yıla göre yine artış olduğunu, ekili sahanın yaklaşık 22 bin dekar artışla 260 bine yükseldiği bilgisini veren Kenar, "Hasat dönemi sonunda yaklaşık 1 milyon ton üretileceğini tahmin ediyoruz. Verim ve kalite şu an itibarıyla çok güzel. Dekar başına 4 ton patates elde ediliyor. Kışlık çeşitlerde de bu rekoltenin aynı olacağını düşünüyorum." dedi.

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Yusuf Parlak da Türkiye'de yıllık yaklaşık 5 milyon ton patates üretildiğini, bunun yüzde 18-19'unun Niğde'den karşılandığını belirtti.

Dekar başına ortalama 3 bin 750 kilogram verim alınan patatesin kentte ekonomiye ve istihdama da önemli katkısı olduğunu da ifade eden Parlak, "Patates üretimi Niğde'de istihdama 5 bin kişilik katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Erkenci patates hasadının yapıldığını aktaran Kenar, kışlık hasadın ise 15 Eylül'de başlayacağını sözlerine ekledi.