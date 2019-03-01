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Niğde'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.Niğde İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Niğde'nin Merkez ilçesinin Kiledere kasabası içindeki jeotermal kaynak...

Niğde'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi
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ANKARA (AA) - Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Niğde İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Merkez ilçesinin Kiledere kasabası içindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Alanı 4350,00 hektar, tahmini bedeli 150 bin lira olan sahanın ihalesi, 13 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi'nde yapılacak.

İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar Niğde İl Encümenine iletebilecek.

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