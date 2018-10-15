NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde, Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 6 yerli ve milli çeşidin hasadı ve tanıtımı yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Altunhisar'da yerli patates çeşitlerinin deneme dikiminin yapıldığı tarlada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun artmasıyla doğal kaynakların hızla tükendiğini ve gıda ihtiyacının da her geçen gün arttığını söyledi.

Gelecek nesilleri de düşünen tarım politikalarının önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye'de patates üretiminde tohumluk sektörünün büyük oranda dışa bağımlı olmasının, patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun olarak karşılarına çıktığını dile getirdi.

Şimşek, bu noktada 8 yıl önce Patates Araştırma Enstitüsünce başlatılan ıslah çalışmalarının çiftçiler için umut ışığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada 8 yerli ve milli çeşit üretildi. Tescil edilen, tescilde olan ve tescile aday çeşitler bu yıl ilk kez Altunhisar ilçemizde yapılan demonstrasyon dikimleri ile üreticileriyle buluştu. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün bu başarılı çalışmaları neticesinde ülkemiz tohum ithal eden değil, tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığı sona erecek ve ülkemiz bir tohumluk üretim merkezi olacaktır."

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak da Türkiye'de 143 bin hektarlık alanda, yaklaşık 4 milyon 800 bin ton patates üretildiğini ve Niğde'nin birinci olduğunu hatırlattı.

Patates üretiminde en büyük girdinin tohumluk olduğuna dikkati çeken Pırlak, "Patates tohumluğunda üretim programlarımıza giren yerli ve milli çeşitlerimizin olmayışı, dışa bağımlı olmamız bizi büyük sıkıntıya sokuyordu. Ancak enstitümüzün koordinesinde yürütülen projeler ve farklı ıslah çalışmalarıyla enstitümüzde 8 yerli ve milli patates çeşidi tescil edilerek ülke tarımına kazandırıldı. 4 çeşidimiz de tescil aşamasında. Onların da tescil olmasıyla yerli çeşit sayımız 12'ye çıkacak." dedi.

Pırlak, 2007'den beri 720 bin melez patates tohumu üreterek enstitüde genetik taban oluşturduklarını ve tüm ıslah çalışmaların sürekliliğini sağlayacak alt yapıyı da kurduklarını söyledi.

Üretilen 4 yerli çeşidin satışını gerçekleştirdiklerini ve "Nahita"yı alan firmanın bu çeşidi 15 ülkede deneme dikimine göndereceğini aktaran Pırlak, 3 çeşidi de Niğde'nin yerli bir firmasına verdiklerini, üretim çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Pırlak, bu etkinliği ilk defa Altunhisar'da gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Patatesteki en büyük sorun siğil hastalığıdır. Resmi olarak belirlenmiş patates siğil hastalığına dayanıklı henüz çeşidimiz yok fakat yaptığımız çalışmalar neticesinde siğil hastalığına dayanıklı çeşitleri geliştirdik. Önümüzdeki dönemlerde bu hastalığa dayanıklı çeşitleri ilk kez çiftçimizin hizmetine sunacağız. Bu yıl kendi rekorumuzu kırdık. 19 lokasyonda yerli çeşitlerimizi çiftçilerimize dağıttık ve onlarla buluşturduk. İlk defa Karadeniz'e açıldık. Samsun Canik, Konya Altınekin, Nevşehir Ürgüp, Malatya Darende, Sivas Şarkışla ve Niğde'de denemelerimizi yürüttük."

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek, traktör sürerek hasat yaptı ve Pırlak'tan ürünler hakkında bilgi aldı.

Programa, AK Parti milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.