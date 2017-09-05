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Nijerya'da ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde

- Ülke ekonomisi yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 0,55 büyüdü

Nijerya'da ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde

ABUJA (AA) - Nijerya'da ekonomik göstergelerin artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), ülke ekonomisinin yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 0,55 büyüdüğünü duyurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ekonomiden sorumlu Danışmanı Adeyemi Dipeolu da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki ekonomik durgunluğun 2017'nin ilk iki çeyreğinde petrol dışındaki sektörlerde yaşanan toparlanmayla azaldığını kaydetti.

Dipeolu, "Ekonomi hala yavaşlama gösteriyor ancak son 5 çeyrekteki en güçlü performans elde edildi." ifadesini kullandı.

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EkonomiNBSNijerya
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