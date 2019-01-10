Nike'ın vergilendirilmesine AB incelemesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Hollanda'nın spor ayakkabı sektörünün en büyük şirketlerinden Nike'a uyguladığı vergilendirme sistemi hakkında inceleme başlattı.

AB Komisyonu, Hollanda'nın Nike grubuna ait şirketlere yönelik vergi uygulamaları hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Hollanda'daki uygulamaların Nike'a düşük vergi ödeme imkanı tanıdığı ve rekabete zarar verici imtiyazlar sağladığına yönelik kaygılardan ötürü inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerde, vergi düzenlemelerinin hiçbir şirkete çıkar sağlamaması ve sektördeki rekabeti bozmaması gerekiyor. Yapılan düzenlemelerin kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi ise AB Komisyonunun görev alanına giriyor.