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Nisan ayında en fazla o sebzenin fiyatı arttı!

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 34,93 ile havuç oldu.

Nisan ayında en fazla o sebzenin fiyatı arttı!
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İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın nisan ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 34,93 ile havuç olduğu bildirildi.
İTO tarafından, Nisan 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 135'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü. 80 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

Havuç fiyatı arttı, patlıcan ucuzladı

Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan havuç yüzde 34,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Havucu, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 34,26 ile limon, yüzde 31,67 ile domates, yüzde 31,44 ile soğan, yüzde 25,01 ile patates ve 19,59 ile giyim grubundan erkek pantolonu izledi.

Aynı dönemde gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan patlıcan yüzde 41,10 gerileme göstererek, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 38,87 ile bezelye, yüzde 32,24 ile taze fasulye, yüzde 29,63 ile salatalık, yüzde 24 ile yeşil soğan ve yüzde 21,56 ile kabak şeklinde sıralandı.

Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri     Yüzde Değişim (%)
Havuç                                    34,93
Limon                                     34,26
Domates                                31,67
Soğan                                    31,44
Patates                                  25,01
Lahana                                  19,16
Muz                                       19,01
Pırasa                                   16,28
Bezelye                                -38,87
Salatalık                               -29,63
Yeşil Soğan                          -24,00
Kabak                                   -21,56
Kıvırcık Salata                      -19,56
Maydanoz                             -17,27
Bakla                                     -16,11
Ispanak                                 -16,01
Sivribiber                               -10,98

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Patlıcan                                 -41,10
Taze fasulye                          -32,24

İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler      Yüzde Değişim (%)
Pantolon-erkek                                            19,59
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti                 19,49
Bluz-kadın                                                    19,01
Pardesü-erkek                                              16,71
Elbise-kadın                                                  16,19
Pardesü-kadın                                               16,02
Gömlek-erkek                                                15,40
Tavuk                                                             15,22
 

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