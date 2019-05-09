Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon Rusya
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı

Nisanda en fazla reel getiri dolardan

- Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde nisanda en fazla reel getiri dolardan elde edildi

Nisanda en fazla reel getiri dolardan
banner17

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisanda en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,65 ile dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,73, külçe altın yüzde 0,94 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 1,46, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 3,02, külçe altın yüzde 2,22 oranında yatırımcısına kazanç sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,21, DİBS yüzde 5,57, BIST 100 endeksi yüzde 6,34 kayba yol açtı.

Amerikan doları 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,16 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,75 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,04, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,02 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,61 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok dolar kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,35, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27,42 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Finansal Yatırım AraçlarıNisanOranReel GetiriTÜFETÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5