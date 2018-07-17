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Nişantaşı Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunlarında şampiyon oldu

- Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Avrupa Üniversite Spor Oyunlarında Avrupa Şampiyonluğunu kazandı

Nişantaşı Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunlarında şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi, Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen, Avrupa'nın en büyük üniversitelerarası spor etkinliği Avrupa Üniversite Oyunları 2018'de şampiyon oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 39 ülkeden 295 üniversitenin ve 5 bin sporcunun katıldığı oyunlarda, Masa Tenisi branşında 250 sporcunun yarıştığı şampiyonada Nişantaşı Üniversitesi sporcuları takım olarak maç kaybetmeden, bir önceki senenin şampiyonunu hem grup maçında hem de final maçında yendi.

Üniversite Türkiye'ye ilk kez Masa Tenisi branşında şampiyonluk getiren Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz ve sporcular İbrahim Gündüz, Abdullah Talha Yiğenler ve Ziver Gündüz'ü tebrik etti.

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Nişantaşı Üniversitesi
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