Nissan Yönetim Kurulu, Üst Yönetici Ghosn'un görevine son verdi

ANKARA (AA) - Nissan Motor yönetim kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Carlos Ghosn'un görevine son verdi.

Japon NHK yayın kuruluşu, Nissan yönetim kurulu üyelerinin bugün yaptıkları toplantıda Üst Yönetici Ghosn'un ve yönetici Greg Kelly'nin görevlerine son verilmesi yönünde oy kullandığını duyurdu.

Ghosn ve Kelly'in Japonya'nın başkenti Tokyo'da tutuklu oldukları belirtildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

Ghosn'un 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle tutuklandığı bildirilmişti.



Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn'un, Tokyo'da savcılar tarafından sorgulandığı yönünde haberler çıkmıştı.

Nissan'dan yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve görevine son verileceği ifade edilmişti.



Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.



