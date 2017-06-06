Nitelikli havacılık eğitim alan 100 gençten 90'ı işe girdi

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Türk havacılık sektörüne üst düzey nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi için AB hibe programı kapsamında verilen eğitime katılan 100 gençten 90'ı istihdam edildi.

Avrupa Birliği ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yürütülen "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi" hibe programı kapsamındaki "Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Projesi" tamamlandı.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir yıl mesleki, genel beceri, İngilizce ve staj yoluyla eğitim alan 100 öğrencinin 90'ı başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere birçok havacılık şirketinde işe başladı.

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı uçak bakım alanında eğitim veren 8 mesleki ve teknik liseden biri olduğunu belirterek, THY'nin de arasında bulunduğu 14 havacılık şirketinin katkılarıyla "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi" AB hibe programı kapsamında ihtiyaç duyulan üst düzey nitelikli teknik elemanları yetiştirdiklerini söyledi.

"Kalite kontrol, CNC, tahribatsız kontrol ve uçak bakım" alanlarının her birinde 25 olmak üzere 100 gence staj, mesleki ve genel eğitimin yanı sıra İngilizce eğitimi verdiklerini ifade eden Kabadayı, "Kurslarımızı tamamlayanların istihdam oranı yüzde 90'ı buldu. 100 üst düzey nitelikli teknik eleman yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kursiyerlerimizin havacılık kuruluşlarında başarılı olacaklarına inanıyoruz." dedi.

-"Uçak teknisyenlerinin havacılık sektöründe önemli bir yeri vardır"

Kursiyerlerden Sarpcan Demirel ise programın uçak bakım teknisyeni yetiştirme bölümününde eğitim gördüğünü belirterek, İstanbul'da THY'nin yaptığı genel yetenek ve İngilizce sınavına giren 5 bin kişiden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'de herkesin uçağa binebilir hale geldiğini anlatan Demirel, "Havacılık sektörü inanılmaz gelişti ve uçak biletleri ucuzladı. Konfor da arttı. Ülkemizin bayrak hava yolu THY, bu yolda öncü oldu. Uçakların çok uçması bakım gerektirir. İşte biz de tam burada devreye giriyoruz. Uçak teknisyenlerinin havacılık sektöründe önemli bir yeri vardır. İstanbul'da 3'üncü havalimanıyla istihdam oranı artacak. Bu yüzden havacılık sektörüne ilişkin eğitim alanların öncelikle İngilizce sonrasında uçak bilgilerini geliştirmesi yarınlarda THY gibi üst düzey şirkette çalışabilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.