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NN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandırıyor

NN Group, varlık yöneticisi NN Investment Partners (NN IP) ile birlikte termal kömür ile ilgili kapsamlı bir politika geliştirdi.

NN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandırıyor
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Sigorta ve yatırım yönetimi alanlarında 170 yıllık sigortacılık tecrübesiyle 18 ülkede hizmet veren NN Group, varlık yöneticisi NN Investment Partners (NN IP) ile birlikte termal kömür ile ilgili kapsamlı bir politika geliştirdi. Mevcut termal kömür madenciliği yatırımlarını satarak, daha düşük karbonlu enerji türlerine yönelmeye odaklanan NN Group, 2030’a kadar kömür bağlantılı madencilik ve altyapı hizmetleri şirketlerindeki mevcut öz sermaye yatırımlarını aşamalı şekilde tamamen sonlandıracak.
 
NN Group’un kömür politikaları şirketin değerleri, sorumlu yatırım politikaları ve Paris Anlaşması’nın desteği ile doğru orantılı. Politikanın farklı unsurlarının bir araya gelmesi, şirketin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sağlıyor. 10 yılın sonunda NN Group sıfıra yakın kömüre bağımlılık politikasını sigorta aracılık işletmesiyle de uyumlaştırmayı hedefliyor.
 
NN Hayat ve Emeklilik çevreye ve doğaya sahip çıkıyor
 
NN Group’un çevreye duyarlı yaklaşımına paralel olarak Türkiye’de grup çatısı altında faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik de projeleriyle çevreye ve doğaya sahip çıkıyor. Şehir hayatında doğaya dikkat çekmek ve farkındalık yaratarak geleceğe sahip çıkmak amacıyla geçen yıl ‘Doğa için Önce Sen’ projesini başlatan NN Hayat ve Emeklilik, sosyal medya üzerinden “Doğa İçin Önce Sen” yarışması düzenledi. Yarışmaya 3 bin 500’ün üzerinde kişi katılım sağladı.
 
Çevre odaklı projeleri hakkında bilgiler paylaşan NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, “Müşterilerimizin gelecek endişesini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını korumalarını sağlayan bir şirketiz ve bu noktada doğaya sahip çıkmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. NN Hayat ve Emeklilik olarak hem kendi geleceğimiz hem de çocuklarımız için doğayı sahipleniyor ve bu konuda yaptığımız çalışmalar ile farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene ‘Doğa için Önce Sen’ yarışmamız ile projelerimizin ilk adımını attık. Şehirleşmenin hızla arttığı ve doğanın renklerini yavaş yavaş kaybettiği dünyamızın içinde inatla yeşermeye çalışan doğaya dikkat çektik. İlerleyen aylarda ikincisini düzenleyeceğimiz yarışmamızın kapsamını daha da genişleteceğiz“ şeklinde konuştu.
 
Didem Özsoy Dirican, ”NN Group’un düşük karbonlu ekonomiye geçiş için hazırladığı kömür politikası da doğayı korumak adına atılmış büyük bir adım ve tüm NN Group ülkelerine ilham vereceğini düşünüyorum” dedi.
 
13.250 adet fidan bağışlayarak, İzmir’de hatıra ormanı kurdu
 
NN Hayat ve Emeklilik olarak bu yılbaşında Ege Orman Vakfı işbirliği ile İzmir’in Kınık ilçesine bağlı Cumalı Köyü Ağaçlandırma Sahası’nda toplam 13 bin 250 adet fidan bağışı yaparak hatıra ormanı kurduklarını da açıklayan Didem Özsoy Dirican, “Doğaya yönelik projelerimizi sürdürerek geleceğimize ve çevremize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. NN Hayat ve Emeklilik ayrıca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında tüm dünyada Birleşmiş Milletler’in başlattığı #maskchallenge etkinliğini de sosyal medya hesaplarından destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
NN GroupNN Investment PartnersDidem Özsoy Dirican
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