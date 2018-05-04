NN Hayat ve Emeklilik, acentelerle buluşmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, acenteleri ile buluşmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 2017 yılında düzenlenmeye başlayan ve her çeyrek dönem sonunda tekrarlanmasına karar verilen acente konseyinin ikincisi Antalya'da Alp Paşa konağında düzenlendi.

Farklı kurumsal yapılara sahip 20 acente yöneticisi ve NN Hayat ve Emeklilik yöneticilerinin bir araya geldiği konseyde, güncel gelişmeler hakkında konuşuldu.

NN Hayat ve Emeklilik yöneticilerinin acentelerin beklentilerini dinlediği toplantıda, karşılıklı bilgi akışı sağlandı.

2018 yılında NN Hayat ve Emeklilik’in acente kanalındaki stratejileri ve beklentiler, üretim hedefleri ve yeni ürün içerikleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.