NN Hayat ve Emeklilik, BES'te

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) elde edecekleri birikimi geliştirdiği "Hedefmatik" uygulamasıyla görünür kılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek güvenilir ürün ve çözümler sunan NN Hayat ve Emeklilik, bireysel emeklilik ürünlerinde katılımcıların motivasyonunu artıracak, kişiselleştirilmiş yeni bir kolaylık sunuyor.

BES başvurularında katılımcıların ihtiyacını tanımlamasına yardımcı olup hızlı ve doğru hesaplama yapan yeni uygulama Hedefmatik, mevcut ve potansiyel müşteriler için hedeflenen birikim ve süreyi baz alarak alternatif sonuçlarla katkı payı önerisinde bulunuyor. Uygulama, katılımcının dilediği katkı payı ve seçtiği süreyle ne kadar birikime ulaşabileceğini de hesaplayabiliyor.

Ayrıca, hedefini kendi verdiği kişiselleştirilmiş ismiyle görüyor olması, katılımcıların sistemle olan bağını kuvvetlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız, şunları kaydetti:

"Hedefmatik, müşterilerimizi hedefleri doğrultusunda ne kadar katkı payı ödemeleri gerektiği konusunda bilinçlendirirken, bize de hedeflerine ulaşma yolunda hatırlatmalar yaparak müşterilerimizi tutundurma ve bağlılıklarını arttırma imkanı sağlıyor. NN Hayat ve Emeklilik olarak, dijitalleşme alanında güçlü adımlarımızı devam ettirerek kişiselleştirmeye önem veren yenilikçi ürün ve çözümler sunmayı sürdüreceğiz."





