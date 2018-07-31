Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya ekonomi spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

NN Hayat ve Emeklilik, BES'te "Hedefmatik"i hayata geçirdi 

- NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız: - "Hedefmatik, müşterilerimizi hedefleri doğrultusunda ne kadar katkı payı ödemeleri gerektiği konusunda bilinçlendirirken, bize de hedeflerine ulaşma yolunda hatırlatmalar yaparak müşterilerimizi tutundurma ve bağlılıklarını arttırma imkanı sağlıyor"

NN Hayat ve Emeklilik, BES'te

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) elde edecekleri birikimi geliştirdiği "Hedefmatik" uygulamasıyla görünür kılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek güvenilir ürün ve çözümler sunan NN Hayat ve Emeklilik, bireysel emeklilik ürünlerinde katılımcıların motivasyonunu artıracak, kişiselleştirilmiş yeni bir kolaylık sunuyor.

BES başvurularında katılımcıların ihtiyacını tanımlamasına yardımcı olup hızlı ve doğru hesaplama yapan yeni uygulama Hedefmatik, mevcut ve potansiyel müşteriler için hedeflenen birikim ve süreyi baz alarak alternatif sonuçlarla katkı payı önerisinde bulunuyor. Uygulama, katılımcının dilediği katkı payı ve seçtiği süreyle ne kadar birikime ulaşabileceğini de hesaplayabiliyor.

Ayrıca, hedefini kendi verdiği kişiselleştirilmiş ismiyle görüyor olması, katılımcıların sistemle olan bağını kuvvetlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız, şunları kaydetti:

"Hedefmatik, müşterilerimizi hedefleri doğrultusunda ne kadar katkı payı ödemeleri gerektiği konusunda bilinçlendirirken, bize de hedeflerine ulaşma yolunda hatırlatmalar yaparak müşterilerimizi tutundurma ve bağlılıklarını arttırma imkanı sağlıyor. NN Hayat ve Emeklilik olarak, dijitalleşme alanında güçlü adımlarımızı devam ettirerek kişiselleştirmeye önem veren yenilikçi ürün ve çözümler sunmayı sürdüreceğiz."



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HedefmatikNN Hayat Ve Emeklilik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5