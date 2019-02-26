Nohut ve mercimek tanzim satışta

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi.



Pakdemirli'nin açıklamalarının satır başları şöyle;



Tanzim satış noktaları konusunda çok hızlı şekilde organize olduk. Tarım Kredi Kooperatifleri ve belediyeler çok hızlı organize oldular. Gerçekten bir ekip çalışması oldu. Buradaki amaç çıkan yangını söndürmekti. Yüzde 40 ila 50 civarında marketlerde bir indirim olmuştur. Maksat hasıl oldu böylece. Üç beş dakikalık kuyruk oldu dediler buna da çözüm bulundu ePTT üzerinden isteyen vatandaşlarımız tanzim satışda kuyruğa girmek istemeyen buradan ürünlere ulaşabildi. Bir haftada organize olduk bir haftada da neticeyi aldık. Sebze-meyve hal organizasyonu tarafında en fazla 15-20 güne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Daha sonra tanzim satış noktaları gelecek talebe bağlıdır.



Nohut, mercimek ve pirincin fiyatı belli oldu



Nohut ile mercimek bugün devreye giriyor. Piyasa fiyatlarının yarısı tutarında. Pirinci de haftaya 5 kilogramlık paketlerde satmaya başlayacağız. Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız.



Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız.



Hal Yasası, Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacaktır diye düşünüyorum.