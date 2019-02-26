Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi Bursa boeing moda
İTO'dan istihdam çağrısı
İTO'dan istihdam çağrısı
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...
İlk operatör oldu
İlk operatör oldu

Nohut ve mercimek tanzim satışta

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanzim satışlarda nohut ve mercimeğin bugün, pirincin ise haftaya satışına başlanacağını söyledi.

Nohut ve mercimek tanzim satışta
banner17

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi.

Pakdemirli'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

Tanzim satış noktaları konusunda çok hızlı şekilde organize olduk. Tarım Kredi Kooperatifleri ve belediyeler çok hızlı organize oldular. Gerçekten bir ekip çalışması oldu. Buradaki amaç çıkan yangını söndürmekti. Yüzde 40 ila 50 civarında marketlerde bir indirim olmuştur. Maksat hasıl oldu böylece. Üç beş dakikalık kuyruk oldu dediler buna da çözüm bulundu ePTT üzerinden isteyen vatandaşlarımız tanzim satışda kuyruğa girmek istemeyen buradan ürünlere ulaşabildi. Bir haftada organize olduk bir haftada da neticeyi aldık. Sebze-meyve hal organizasyonu tarafında en fazla 15-20 güne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Daha sonra tanzim satış noktaları gelecek talebe bağlıdır.

Nohut, mercimek ve pirincin fiyatı belli oldu

Nohut ile mercimek bugün devreye giriyor. Piyasa fiyatlarının yarısı tutarında. Pirinci de haftaya 5 kilogramlık paketlerde satmaya başlayacağız. Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız.

Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız.

Hal Yasası, Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacaktır diye düşünüyorum.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FlaşTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5