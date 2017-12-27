"Normal taksi de lüks taksi de aynı fiyata yolcu taşıyor"

MALATYA (AA) - Malatya'da ÖTV muafiyetinden yararlanarak lüks araçlar satın alan taksiciler, vatandaşların "pahalı olur" algısı dolayısıyla iş yapamamaktan şikayetçi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin, AA muhabirine, ÖTV indirimli araçlar için en çok kendilerinin çalıştığını ve bunu hayata geçirdiklerini belirtti.

Esnafa böyle bir imkan sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümete ve emeği geçenlere teşekkür eden Keskin, yapılan indirimle birlikte kentte bir çok taksicinin araçlarını yenilediğini ifade etti.

Önceleri vatandaşlardan eski araçlar nedeniyle şikayetler aldıklarını anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Talepler doğrultusunda bizler de araçlarımızı yeniledik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır da taksi duraklarımızı yeniledi. Şimdi de 'lüks taksiler pahalı" diye bir algı var. Bizler tarifeli yolcu taşımacılığı yapmıyoruz, taksimetreli yolcu taşıyoruz. Fiyatlarımız bir çok ile göre de ucuz. İster lüks ister normal taksi olsun hepsi aynı fiyata yolcusunu taşıyor. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyorum. Taksilerin eğer fazla para aldığını söyleyen vatandaşlarımız varsa, bunu da bize bildirsinler, şikayet merci biziz. Tüm vatandaşlarımız lüks taksilerle normal fiyatlardan seyahat edebilir."



Kentte yaklaşık 11 yıldır taksicilik yapan Necmettin Şık da 120 bin liralık otomobili, hükümetin sağladığı ÖTV indirimi sayesinde 70 bin liraya mal ettiğini söyledi.

Esnaf olarak üstlerine düşeni yaptıklarını ve araçlarını yenilediklerini kaydeden Şık, vatandaşların ise bu duruma "duyarsız kaldığını" savundu.

Şık, ciddi anlamda bir taleple karşılaşmadıklarını vurgulayarak, "Lüks taksilerin normal taksilerden pahalı olduğu söyleniyor. Öyle bir şey yok. Normal arabaların gittiği yere aynı fiyata gidiyor. Taksimetre aynı, değişen bir şey yok. Çevre illere göre fiyatlarımız da uygun. Belediye otobüslerinin gittiği yerlere, 3-4 kişi binerse aynı paraya geliyor. Taksi hızlı, rahat ve güvenli." dedi.

Esnaf Mehmet Özer ise 220 bin liralık otomobili, ÖTV indirimi sayesinde 140 bin liraya satın aldığını söyledi.

Kentte lüks araçları ilk alanlardan birisi olduğunu aktaran Özer, hükümete kendilerine sağladığı bu olanak için teşekkür ettiğini ifade etti.

Sıfır aracı ikinci el fiyatına aldıklarını dile getiren Özer, "Malatya'da taksiler biraz daha üst sınıfa çıktı. Ancak taksi halen çok pahalı olarak algılanıyor. Hangi araca binerlerse binsinler, ister bizim araçlara, ister normal araçlara gideceği noktaya aynı fiyata gidiyor." şeklinde konuştu.