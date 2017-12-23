Norveç'e anahtar teslim gemi yapıyorlar

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren Cemre Tersanesi, dünya gemi sektörünün önde gelen ülkelerinden Norveç'e gemi ihraç ediyor.

Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin 1996 yılında kurulduğunu ve 2009 yılından itibaren Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "en çok ihracat yapan ilk bin firma listesi"nde yer almaya başladığını söyledi.

Cemre Tersanesi'ni kurduktan sonra 1996 yılından 2005'e kadar ağırlıklı olarak gemi bakım, onarım, boya işleri yaptıklarını anlatan Gülcek, şöyle konuştu:

"2005 yılında Pendik Tersanesi ile hizmet sözleşmesi yaparak gemi inşasına başladık. 2 senede yaklaşık 9 gemi yaptık. Yalova'da da 2005 yılında tersaneler kurulmaya başlamıştı. Biz 9 gemiyi Pendik'te yaparken burada da tersane inşa ettik. Yalova'daki tersaneler deniz üzerine kurulmuş tersanelerdir. 2005 yılından bugüne kadar yaklaşık 45 gemiyi burada yapıp teslim ettik."

Gülcek, her geçen gün ihracatlarını artırdıklarına dikkati çekerek, "Bu yıl sonu itibarıyla 100 milyon doların üzerinde ihracat yapacağız. Çalışan sayımız yaklaşık bin 500. Gün geçtikçe hem çalışan sayımızı hem ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Yalova'da özellikli gemiler yapıldığını ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini anlatan Gülcek, başlıca müşterilerinin Norveç, Danimarka, Fransa ve İngiltere'de olduğunu bildirdi.

"Tereciye tere satıyoruz"

Firmanın ihracatının önemli bir kısmını, gemi sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden Norveç'e yaptığını vurgulayan Gülcek, şöyle konuştu:

"İlk tersanedeki gemimizi 2008 yılında denize indirmiştik. O zaman yarı mamul gemiler yapıyorduk. O dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız olan Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da törene gelmişti. Başbakanımız, törende, 'Bunların hepsinin burada anahtar teslimi yapılmasını istiyoruz.' demişti. O zaman bu lafı da kendisi kullanmıştı; 'Tereciye tere satıyoruz' diye. Bildiğiniz gibi Norveç dünyada gemi sektöründe 1 numaradır. Şu anda biz o aşamaya geldik. Norveç gibi bir ülkeye anahtar teslim gemi yapıyoruz, o ülkenin standartlarında çok özellikli gemiler inşa ediyoruz. Ben yarı mamul gemiler yaparken Norveç'e ilk gittiğimde 'Ya çok güzel gemiler yapılıyor.' diyordum. Şu anda bakıyorum, biz onların ayarında, belki bazı gemilerde bir tık daha üstü kalitede gemiler yapıyoruz. Geçtiğimiz senelerde yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 80'ini Norveç oluşturdu."

"İhracatla ülkenin kalkınması artıyor"

Gülcek, Cemre Tersanesi olarak ciddi yatırımlar yaptıklarını, firmanın başarısının arkasında dürüstlük olduğunu söyledi.

Yüzde 100 ihracat yapan bir firma olduklarının altını çizen Gülcek, şunları kaydetti:

"İhracat ülkemiz için en önemli faktörlerden bir tanesi. Şu anda üretim yapan birçok firmamız var. Yapıp yurt içinde satmışsınız, bunun ülkeye katkısı çok daha az ama ihracat yaptığınız zaman yüzde 100 dışarıdan para geliyor ve bu ülkenin kalkınmasını artırıyor. İhracat yapabilmek için pazarları iyi araştırmak gerekiyor. İyi, kaliteli ürün yapmak lazım. Bir kere o ülkeye ihracat yapmakla iş bitmiyor. O ürünümüzü deneyecekler, görecekler, güvenecekler ki devamı gelebilsin. Güven, dürüstlük önemli. Belki az para kazanacaksınız ama sürekli kazanacaksınız."

"2023 hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracat"

Gülcek, Cemre Tersanesi'nin ihracat hedefinin her geçen gün arttığını belirterek, "2023 yılında gemi sektörü olarak hedefimiz 10 milyar dolarlık ihracat. Bizim ihracatımız 100 milyon dolar. Bu hedefleri yakalamak için 2023'lere kadar üstümüze düşen vazife 1 milyar dolarlık ihracat yapmak. Klasik gemiyle bu iş olmaz. Pahalı ürünler satabilmemiz lazım. Pahalı ürünler nelerdir? Özel gemilerdir. Kısmen buna başladık, yapıyoruz. Hedeflerimizde 'cruise gemileri' var yani küçük olan cruise gemileri, Ro-Ro'lar var. Onları inşa etmeyi ve askeri gemiler yapıp ihraç etmeyi planlıyoruz. Bunun için de çalışmalarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

Muhabir: Yavuz Emrah Sever