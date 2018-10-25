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Norveçli Equinor üçüncü çeyrekte karını artırdı

ANKARA (AA) - Norveçli enerji devi Equinor'un yılın üçüncü çeyreğindeki faiz ve vergi öncesi karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'den fazla artarak 4,8 milyar dolar oldu.Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu...

Norveçli Equinor üçüncü çeyrekte karını artırdı
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ANKARA (AA) - Norveçli enerji devi Equinor'un yılın üçüncü çeyreğindeki faiz ve vergi öncesi karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'den fazla artarak 4,8 milyar dolar oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu karın geçen yılın aynı döneminde 2,3 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

Eski adıyla Statoil olarak bilinen şirketin açıklamasında, verimli üretim ve istikrarlı çalışmaların kar artışında etkili olduğu vurgulanarak, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketimizin faiz ve vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'den fazla artarak 2,3 milyar dolardan 4,8 milyar dolara yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Şirketin söz konusu dönemde 15 sondaj çalışmasını tamamladığı ve 7 ticari keşif yaptığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, gelirlerin yükselmesinde, artan petrol ve doğal gaz fiyatlarının ana etkenlerden biri olduğu kaydedildi.

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