MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatını 5 kat artıran, 2017'de yüzde 7,4 büyüyen Türkiye karşısında not indirimlerinin hiçbir anlamı yok. Daha önce büyümeyle ilgili yapmış oldukları tahminlerin hiçbiri nasıl tutmadıysa, bu not indirimleri de bahsettiğim algı operasyonun bir parçası. Türkiye'nin döviz ve faiz noktasında sıkıştırmanın bir parçası ama 24 Haziran'da inşallah Türk milleti bu oyunu bozacak." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Zeytin Dalı Herakatı'nın ardından Türkiye'ye ekonomisi üzerinden bir operasyon yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Ülke seçime giderken, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılmaya çalışıldığı gibi ekonomik algılar oluşturulmak istendiğini kaydeden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dövizin bu kadar yukarıya doğru hareket etmesi, ne dünya konjonktürüne uygun ne de Türkiye'nin gelmiş olduğu ekonomik büyüklük ve reel sektörün verileriyle uyumlu. Tamamen birtakım çevrelerin Türkiye ekonomisini manipülasyonlarla yönlendirmeye ve bir algı oluşturmaya yönelik bir operasyonu olarak görüyoruz. Elbette ki biz gerek Merkez Bankası gerek ekonomi yönetimi gerek Cumhurbaşkanımız bizzat konuyu takip ediyoruz. İnşallah süreç içerisinde, bu çok uzun bir zaman değil, döviz kurlarını ve faiz oranlarının aşağı çekileceğini görüyoruz." diye konuştu.

- "Türk milleti bu oyun bozacak"

Türkiye'nin ekonomik müdahalelere açık olmaması adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, milletin ülkedeki istikrar ve güvenin sürmesi için kararını vereceğini söyledi.

Tüfenkci, yeni sistemle birlikte istikrar, güçlü meclis ve hükümet tecelli ettiğinde, döviz kurlarının, enflasyonun ve faizlerin aşağı doğru bir yön aldığının görüleceğinin altını çizerek, etkin yönetim ve etkili kararlarla piyasalar içerisinde sorunların çözüme kavuşacağını dile getirdi.

Türkiye'de yaratılmak istenen algının tamamlayıcılarının kredi derecelendirme kuruluşları olduğunu ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Dikkat edin, kredi derecelendirme kuruşları zamanlı zamansız, inandırıcı inandırıcı olmayan şekliyle sözüm ona Türkiye'nin notlarıyla oynayarak, Türkiye'de ve yurt dışı piyasalarda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Hatırlayın, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin, milletin demokrasiye, hükümete, anayasaya, hukuka sahip çıkışı görmezden gelinerek, aynı akşam veya bir gün sonra notunu indirdiler. Bunun hiçbir gerçekçi izahı yoktur. İhracatını 5 kat artıran, 2017'de yüzde 7,4 büyüyen Türkiye karşısında not indirimlerinin hiçbir anlamı yok. Daha önce büyümeyle ilgili yapmış oldukları tahminlerin hiçbiri nasıl tutmadıysa, bu not indirimleri de bahsettiğim algı operasyonun bir parçası. Türkiye'nin döviz ve faiz noktasında sıkıştırmanın bir parçası ama 24 Haziran'da inşallah Türk milleti bu oyunu bozacak. Bu algıların bir daha Türkiye ekonomisi üzerinde bir anlam ifade etmemesi için, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamasına geçtiğimizde güçlü yönetimlerle, inşallah etkin tedbirlerle bunun bir anlamı kalmayacak."