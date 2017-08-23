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Note 8 şovu başladı

Samsung'un aylardır merakla beklenen tablet-telefon melezi cihazı Note 8 görücüye çıktı. 18 Eylül'de 5 bin liradan satışa çıkacak cihazın iki adet 12 MP arka kamerası ve cümleleri tercüme eden kalemi var

Note 8 şovu başladı
Teknosever yazıyor...Samsung Electronics, tablet-telefon melezi cihazı Galaxy Note8'i tanıttı. 6.3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, mesajlaşırken video izlemeye de olanak sağlıyor. Açık ekran özelliği sayesinde de kullanıcılar ekran kilidini açmadan bildirim alabildikleri gibi notlarına da ekleme yapabiliyor. Cihazın kalemi S Pen ise üzerine tutulan kelimeleri ve metinleri 71 dile kadar tercüme edebiliyor. 

12 MP iki kamera

Galaxy Note 8 ayrıca, arka yüzünde Optik Görüntü Sabitleme özelliği ve geniş açı ile telefoto lenslere sahip iki adet 12MP kamera ile donatıldı. Cihaz, canlı Odak özelliğiyle de alan derinliğini kontrol etmeye ve ön izleme modunda veya fotoğrafı çektikten sonra arka planı bulanıklaştırabilmeye imkan tanıyor. 

Islak ekranda yazı

Galaxy Note8’in ön yüzünde ayrıca, net selfie’ler ve görüntülü sohbetler için endüstri lideri Akıllı Otomatik Odak özellikli 8MP ön kamera bulunuyor. Suya ve toza dayanıklı olan cihazın ekranı ıslak olduğunda bile kalemi kullanarak ekrana yazı yazılabiliyor. Kablosuz şarj özelliklerini destekleyen telefon hızlı şarj imkanı da sunuyor. 

Eylülde satışta

Cihaz ayrıca göz ve parmak izi taramasının da içinde olduğu farklı biyometrik kimlik doğrulama seçenekleri sunuyor. 6GB RAM, 10nm işlemci ve 256GB'a kadar arttırılabilir belleğe sahip cihaz  Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerinde Eylül ortasında satışa sunulacak.
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SamsungNote 8EylülFiyatıTürkiye
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