Novartis Türkiye'den globale üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Novartis Türkiye'de Teknik Operasyonlar Gebze1 ve Gebze2 Fabrikaları Direktörü olarak görev yapmakta olan Şafak Öner, Novartis Katı Form fabrikalarının altında toplandığı iki Network'den birinin Başkanı olarak global pozisyona atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haziran 2018 itibari ile çalışma hayatına Novartis'in merkez ofisinin bulunduğu Basel'de devam edecek olan ve Novartis Teknik Operasyonlar içinde Almanya'dan Singapur'a farklı ülkelerde bulunan ve dünyaya üretim yapan katı form fabrikalarından sorumlu olacak olan Öner yenilikçi yaklaşımları ile farklı projelerde imza atmaya devam edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, ilaç sektöründeki kariyerine 1999 yılında başlayan ve Novartis'e katılmadan önce Roche, Dow Kimyasalları ve Bayer Holding'te uluslararası görevlerde artan sorumluluklarla çeşitli roller alan Öner, son olarak Novartis Türkiye'de Teknik Operasyonlar bünyesindei iki fabrikanın direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Şafak Öner'in uzmanlıkları arasında, strateji, sürekli iyileştirme ve inovasyon, tesis yönetimi, tedarik zinciri, düzenleyici kuruluşlarla ilişkiler, proje planlama ve yönetimi ve değişim yönetimi yer alıyor.