Nuh Çimento'ya çevre ödülü

İSTANBUL (AA) - Nuh Çimento, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Şehabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinde Büyük Ödüle layık görüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nuh Çimento Grup Üst Yöneticisi Kamil Gökhan Bozkurt, firmanın son on yıl içerisinde çevre ve endüstriyel ekoloji projelerine yaklaşık 66 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti.

Geçen yıl Türkiye'deki Çevreci Tesis Ödülü alan ilk çimento fabrikası olarak tarihe geçen Nuh Çimento, bu yıl da jüri üyeleri tarafından belirlenen ve denetlemeleri yapılan KSO Şehabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinde Büyük Ödüle layık görüldü.

Çevre ve enerji geri kazanım projeleriyle son 10 yılda 5.ödülünü alan Nuh Çimento, Türkiye geneli katılımcılara açık olan ve KSO tarafından 23. kez düzenlenen Şehabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinde Büyük ödülü alan ilk çimento fabrikası oldu.

Bozkurt, ödülü Çevre Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk'ün elinden aldı.

