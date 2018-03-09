Nükleer alanında 230 ticari eşleştirme yapıldı 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı 230 ticari eşleştirme görüşmesine ev sahipliği yaptı. Zirve’de Türk firmaları; Güney Kore, Fransa, Almanya, Rusya, Japonya, Çin ve Finlandiya’dan gelen nükleer endüstrinin en önemli oyuncularının tedarikçisi olabilmek için fırsatları kovaladı.

Nükleer Mühendisler Derneği tarafından 6-7 Mart 2018 tarihlerinde Pullman İstanbul Convention Center’da düzenlenen 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi nükleer sanayiye yön veren firmaları buluşturdu. Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en kapsamlı nükleer etkinliği olan Zirve’de, Türk firmalarının nükleer endüstride yerini alabilmesi için atması gereken adımlar ve nükleer teknolojideki en güncel gelişmeler oturumlarda uzmanlar tarafından aktarıldı. Zirve’de nükleer pazarındaki fırsatlar ve Türk firmalarının hangi ürünler ve koşullarla bu pazarın bir parçası olabileceği de gerçekleşen 230 ticari eşleştirme görüşmesinde tartışıldı.



Sinop Nükleer Santrali'nin içinde gezildi

Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan üç nükleer santral projesindeki en güncel gelişmelerin aktarıldığı Zirve’de Sinop Nükleer Santrali'nin dev maketi ve üç boyutlu simülasyonu da dikkat çekti. Katılımcılar, simülasyon sayesinde Sinop Nükleer Santrali'nin içinde gezme fırsatı yakaladı.



Milli enerji projeksiyonunda nükleer şart

Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı ve Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Başkanı Dr. Erol Çubukçu, nükleer enerji yatırımlarının teknolojik gelişmede ve ülkenin ekonomik kalkınmasında son derece önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Nükleer sanayi teknolojik ilerlemede bir basamaktır. Nükleer enerji, savunma, uzay gibi sektörlerdeki yatırımlar bir ülkenin kalkınma düzeyini belirler ve her bir basamağı çıktığınızda ülkenin refahı da ekonomik gelişmişliği de bir adım ileriye taşınır. Milli enerji projeksiyonumuzda yer alan 3 nükleer santral projesi de ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına aracılık edecek. Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı ile biz de Türk firmalarının bu alana yatırım yapmalarını ve gerekli sertifikasyon süreçlerini geçerek nükleer enerjiye yön veren firmaların tedarikçileri olmalarını teşvik ediyoruz” diye konuştu.