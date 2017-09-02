Nükleer enerji santralleri istihdamı artırıyor

ANKARA (AA) - HÜSEYİN ERDOĞAN - Rusya Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikası (RTUNPIW) Genel Başkanı Igor Fomichev, nükleer enerji santrallerinin kurulduğu bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, "Nükleer santralde bir kişinin istidamı o bölgedeki diğer işler için ayrıca 12 kişinin istihdam edilmesi anlamına geliyor." dedi.

Fomichev, nükleer enerji endüstrisine ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sektörde yüksek teknoloji kullanıldığını ve çalışanların en üst seviyede eğitime sahip olması gerektiğini söyledi.

Nükleer santrallerde çalışanların iş kurallarına taviz vermeden uymaları gerektiğini aktaran Fomichev, diğer çalışma alanlarına göre nükleer enerji sektöründe daha disiplinli bir sistem kurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Fomichev, nükleer güç santralinde çalışacak personelin daha nitelikli olması gerektiğine dikkati çekerek. "Nükleer güç santralleri kurulduğu bölgeye büyük katkı sağlıyor. Nükleer santralde bir kişinin istidamı o bölgedeki diğer işler için ayrıca 12 kişinin istihdam edilmesi anlamına geliyor. Nükleer santralde yüksek vasıflara sahip personel çalışıyor ve bu insanların konut ihtiyacı, maaş ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Rusya'da 5 bin nüfuslu küçük bir kasaba olan Udomlya'da nükleer santral inşaatından sonra kasabanın 35 bin kişilik modern bir kente dönüştüğünü ifade eden Fomichev, santralin bölgenin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

- Türkiye ile iş birliği

Fomichev, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası ile sektörde hizmet veren çalışanların eğitim ve iş güvenliği standartlarının geliştirilmesi amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, Türkiye ile bu alanlarda karşılıklı tecrübe paylaşımını artırmak istediklerini ifade etti.

Anlaşma kapsamında Rus uzmanların Türkiye ve Rusya'da çalışan Türk uzmanlara eğitim vereceğini belirten Fomichev, "İlk adım olarak çalışma planı hazırlanacak ve Türk heyet önümüzdeki dönemde Rusya'ya gelecek. Önemli olan ilk adımı atıp, başlamak." dedi.

Belarus Enerji Gaz ve Akaryakıt İşçileri Sendikası Genel Başkanı Uladzimir Dziklou da ülkelerinde çok fazla sayıda insanın nükleer santralde çalışmak istediğini ve bu alanda oldukça fazla rekabet oluştuğunu söyledi.

Bu alanda çalışacak personelin yetkin ve donanımlı olması gerektiğini anlatan Dziklou, "Bu konuda çalışacak uzmanlarımız, Rusya'daki Novovoronej Nükleer Güç Santrali'nde staj yapıp, tecrübe kazanıyor. Santralde 2 bin 400 kişi istihdam edilecek. Santralin yapıldığı yerde nüfus iki üç kat artarak 30 bine kadar çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.