Nurettin Özdebir'in annesi toprağa verildi

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'in annesi Ayşe Sıdıka Özdebir (87), Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Dün vefat eden Özdebir için Hacı Bayram Veli Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası temsilcileri ve yakınları, Özdebir'i acı gününde yalnız bırakmadı.
Ayşe Sıdıka Özdebir, bir süredir tedavi gördüğü hastane dün yaşlılıktan dolayı vefat etmişti. Özdebir'in naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.