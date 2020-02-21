O çorap firması Avrupa'ya mal yetiştiremiyor

gazeteekonomi özel - Bugün Kayseri’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding’ın yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Holding’in 2016 yılından bu yana yüzde 69.7 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Ancak en çarpıcı açıklama TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’dan geldi. Açıklama Akın Çarap ile ilgiliydi. Önce genel bilgileri verdi Başkan Gülal…

. Şuan itibarıyla TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketimiz var.

. Bunların aktif büyüklüğü 60.1 milyar TL seviyesinde.

. Bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding'tir

. Dolayısıyla burada 12 bini aşkın bir çalışan söz konusu.

. Biz Eylül 2016'da Erciyes Anadolu Holding'i devraldık.

. Bugüne geldiğimizde karlılığı yüzde 75.5 seviyesinde arttı.

Bu genel bilgilerden sonra güncel bir konuya girdi ve şunları söyledi Başkan Gülal…

. Korona virüsten sonra Çin ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.

. Korona virüsten sonra Çin ekonomisindeki yaşanan olumsuz gelişmelerin ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşünenlerdenim.

. Biz oradaki krizi fırsata çevirme noktasında ciddi bir alt yapımız olduğunu düşünüyorum. Bizdeki şirketler itibarıyla da bir örnek vermek gerekirse de çorap üreten bir korono firmamız var. Bu korona virüsten sonra Çin'den tedarik sağlayamayan Avrupa ülkelerindeki büyük mağazalar tedarik noktasında bizim şirketimizle çalışmaya başladılar.

. Artık şirketimiz taleplere yetişemiyor. Dolayısıyla bu manada kesik olan ihracat tarafımızın bu süreçte biraz daha hızlandırılabileceğini düşünüyorum.

Başkanın söz ettiği çorap firması ise yine TMSF tarafında yönetilen Giresun’un Kesap ilçesindeki Akın Çorap olduğu anlaşıldı.