"O Dev Hayalleri İçin Ödevimiz Çocuklar" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı tarafından köy ve mahalle okulları için "O Dev Hayalleri İçin Ödevimiz Çocuklar" başlıklı sosyal sorumluluk kampanyası başlatıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kampanya vasıtasıyla yoksul çocukların eğitim gördüğü köy-mahalle ilk ve ortaokullarıyla, taşımalı eğitim yapılan okulların ihtiyaçları karşılanacak.

Ayrıca, kampanya kapsamında çocuklara okuma kültürü kazandırılması için okullara dil, çocuk edebiyatı ve sanat değeri olan kitaplar gönderilecek.

Okullarda sınıf kitaplıkları ve kütüphaneler kurulmasına da öncülük etmesi planlanan kampanyada, öğrencilerin aynı zamanda giysi, ayakkabı ve oyuncak gibi ihtiyaçları karşılanacak.

Eğitim destekleri Çocuk Vakfı ile Çocuk ve Eğitim Gönüllüleri tarafından

okul adreslerine gönderilecek.

Bugün başlatılan ve 31 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek kampanyada yardım talep eden okulların listesi "www.cocukvakfi.org.tr" adresinde yer alacak.



