O fuar açılıyor

f0 milyar dolar pazar hacmine sahip Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün bahar sezonu buluşması olan Ideal Homex, bu yıl HOST İstanbul adıyla kapılarını açacak. Alanında 2021’in dünya genelindeki ilk ev ve mutfak eşyaları fuarı olacak HOST İstanbul, 6 milyar dolarlık yılsonu ihracatı hedefleyen yerli üreticileri ve ithalatçı firmaları, yurt içi ve yurt dışından satın almacılar ve dev perakende zincirleriyle buluşturacak.

“Küresel ticaretin yeniden hız kazandığı ve tedarik zincirinde özellikle Çin’e alternatif pazar olarak ülkemizin öne çıkmaya başladığı bir dönemde gerçekleşecek olmasından ötürü bu yılki HOST İstanbul, sektörel büyüme ve ihracat hedefleri yönünden önemli bir görev üstleniyor” diyen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, Tüyap Beylikdüzü’nde dört gün sürecek organizasyon boyunca milyonlarca dolar değerinde ticaret gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Coğrafi konum, lojistik avantajları ve esnek üretim gücü ile öne çıkan Türkiye, global ölçekte 2021 yılına ertelenen satın alma kararlarının merkezi olmayı hedeflerken, ihracatın yıldızı yerli ev ve mutfak eşyaları sektörü de, bu fırsatı lehine çevirip büyüme artışını yüzde 10’a, yurt dışı satışlarını ise 6 milyar dolara çıkarmaya odaklandı. Yeni dönem hedef pazarları arasında Afrika, Japonya, İngiltere, Kanada, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra en büyük ithalatçı ABD’nin de yer aldığı Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü, 25 – 28 Mart tarihlerinde düzenlenen HOST İstanbul’da buluşacak. Sektöründe dünya genelinde yılın ilk fuarı olacak organizasyonda yerli üreticiler ve ithalatçı firmalar, milyonlarca dolarlık yeni ticaret ve iş birliği anlaşmasına imza atacak.

Ev ve mutfak eşyalarına dair tüm yenilikler bir arada

HOST İstanbul 15. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı’nda; cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak eşyalarından plastik ev gereçleri/bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak eşyalarına kadar yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce yeni tasarım sergilenecek.