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O göreve Ali Hasdemir getirildi

İnşaatını yapıp işletmeciliğini üstlendiği otellere, 7 adet Radisson Blu otelin ardından 2 adet Mövenpick otel katan Artaş İnşaat; Turizm Koordinatörlüğü görevine Ali Hasdemir’i getirdi. 

O göreve Ali Hasdemir getirildi

Turizm sektöründe 30 yıldır yurt içi ve yurt dışı deneyime sahip Ali Hasdemir, Artaş İnşaat’ın Turizm Koordinatörü oldu. İnşaatını yapıp işletmeciliğini üstlendiği otellere, 7 adet Radisson Blu otelin ardından 2 adet Mövenpick otel katan Artaş İnşaat; Turizm Koordinatörlüğü görevine Ali Hasdemir’i getirdi. 

Yurt içi ve yurt dışı 30 yıllık deneyime sahip Hasdemir en son, Azerbaycan’da Qafqaz Hotels&Resorts,  Bakü - Lankaran Bölge Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

Marmara Üniversitesi Turizm İşletmecilik Bölümü mezunu Ali Hasdemir kariyer hayatı boyunca,  İstanbul Holiday Inn Crowne Plaza&Holiday Inn Marina,  İstanbul Mariott Polat Renaissance Hotel,  Muğla Marmaris Resort Hotel,  Romanya K&D Group Torism Complex,  Mardin Erdoba Elegance Hotel&Convention Center- Erdoba Konakları ve Azerbaycan Qafqaz Hotels&Resorts gibi kurumlarda çeşitli görevler aldı.

Check-in hizmetine ilişkin hızlı işlem ve memnun konuk sonuçlu “First Ten Minutes” uygulaması,  kaliteli konuk iletişimine dair “Delighted To Serve” departmanı kurumu gibi başarılara imza atan Hasdemir, ayrıca yüksek müşteri memnuniyeti ile sonuçlanan müstesna hizmete dair ödüllüdür.

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Artaş İnşaatTURİZM KOORDİNATÖRLÜĞÜALİ HASDEMİR GETİRİLDİ
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