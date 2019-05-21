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O pizza bugün 480 milyon 100 bin TL değerinde!

Türkiye’nin en büyük kripto para işlem platformu BtcTurk, ticari anlamda ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul edilen ‘Bitcoin Pizza Günü’ kapsamında, Dominos Pizza ile kullanıcılarına özel pizza kampanyası yapıyor. 2010 yılında Bitcoin ile yapılan ilk alışverişte alınan o pizzaların değeri ise bugün 480 milyon 100 bin TL

O pizza bugün 480 milyon 100 bin TL değerinde!
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Türkiye’de bitcoin ve kripto para ile blokzincir bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran BtcTurk, 22 Mayıs Bitcoin Pizza Günü’nün 9. Yılını pizza kampanyası ile kutluyor.

Kampanya çerçevesinde, BtcTurk’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak kutlama içeriğine yorum olarak 2 arkadaşını etiketleyen 500 kullanıcı, Dominos.com.tr’den vereceği 12,90TL ve üzeri siparişlerde geçerli 24,99TL değerinde Orta Boy Cazip Pizzalar + 1 Lt. Coca-Cola menüsünü ücretsiz kazanacak. Katılım için kullanıcıların BtcTurk sistemine kayıtlı bir mail adresi olması gerekecek.

O pizza bugün 480 milyon 100 bin TL değerinde…

18 Mayıs 2010 tarihinde BitcoinTalk forumunda “Laszlo” isimli kullanıcı, birkaç pizza için 10Bin Bitcoin ödemek istediğini belirten bir mesaj yayınladı ve ev yapımı ya da herhangi bir pizzacıdan verilecek siparişi de kabul edebileceğini belirtti. Sevdiği pizzaları da tarif etmeyi ihmal etmeyen Laszlo, diğer kullanıcılardan gelecek cevapları beklemeye başladı. Bir kaç kullanıcı ilgilenmiş olsa da pizzalarına kavuşamayan Laszlo, nihayet 22 Mayıs 2010 günü, 10bin Bitcoin ile başarıyla pizza aldığını duyurdu.

10 Bin Bitcoin karşılığında 2 adet pizzanın satın alındığı 22 Mayıs 2010 tarihi ticari anlamda ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul ediliyor ve her yıl "Bitcoin Pizza Günü" olarak kutlanıyor. 2010 yılında alınan o pizzaların değeri ise bugün 480 milyon 100 bin TL…

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Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto ParaParaEkonomiDominos Pizza
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