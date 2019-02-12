Ocak ayında makine ihracatı 1,3 milyar doları geçti

Geçtiğimiz yıl 17,1 milyar dolar ihracatla, ithalatı karşılama oranını yüzde 64 seviyesine yükselten makine sektörü Ocak ayında 1,3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Sektörün gelişmiş ülkelerdeki marka gücünü yükselten çalışmalar yaparken, ihracatçıların yeni pazarlara erişimini artırmayı da hedeflediklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:



“Türk makine sanayi ileri teknolojiye uygun üretim altyapısıyla gelişmiş ülke pazarlarında talep gören canlı bir sektördür. Ocak ayında da faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmiş,Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlar olmuştur. Bununla beraber ihracat artış hızımızın Cezayir, Polonya ve Fas gibi ülkelerde yüzde 20'leri geçtiğini görüyoruz. Sanayiinin tüm alt dallarında müşterilerimizin makine ihtiyacına yanıt verirken, Türk makine sektörünün pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz.”

“Uluslararası tanıtım çalışmalarında hız kesmeyeceğiz”

Makine İhracatçıları Birliği uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında 5-8 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Leipzig şehrinde tamamlanan INTEC fuarına katıldı. Fuarla eşzamanlı olarak, 19 Türk firmasının iştirakiyle düzenlenen Ticaret Heyeti kapsamında Türk ve Alman firmaları ikili görüşmeler yaparken, Türkiye'nin Makinecileri de Almanya'daki kuruluşlarla temaslarını artırdı.



VEMAS, Fraunhofer Enstitüsü, IHK Chemnitz, tesis ve firma ziyaretleri ile Türk-Saksonya İşbirliği Forumu, etkinlik katılımları, ikili iş görüşmeleri, firma ve fuar ziyaretinin olduğu yoğun programlı bir heyet organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Karavelioğlu şunları söyledi:



“Ürünlerimizin kalitesini anlatmak, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına ilk ağızdan yanıt vermek marka çalışmalarımızın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Katıldığımız organizasyonlarda geniş bir satın almacı grubuna sektörümüzün gücünü anlatıyoruz. INTEC Leipzig’te Türkiye ile beraber 31 ülke daha vardı, tanıtım faaliyetlerimiz sektörümüzün yeni pazarlara açılması noktasında önemli bir fırsat oldu.”



Fuar kapsamında düzenlenen Ticaret Heyeti’nin verimli geçmesinden ve Almanya'da işbirliği yaptıkları kuruluşların Türk Heyetine olan destek ve ilgisinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Karavelioğlu sözlerini şöyle tamamladı:



“Uluslararası rekabette daha güçlü olmak için, üretimdeki gücümüzü pazarlama alanında da göstermek mecburiyeti hissediyoruz. Haziran ayında Dusseldorf’da bir heyet daha gerçekleştireceğiz. Almanya'daki muhataplarımızla yıl içinde Türkiye'de de bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Uluslararası tanıtım çalışmalarında hız kesmeden Meksika, Hindistan, Rusya ve Çin’de de heyet organizasyonu yapacağız. Çalışmalarımızın sektörümüzün performansına yaptığı katkıdan memnunuz.”