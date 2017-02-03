Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar infaz koruma memuru fide fidan farkı Ömer Özgür Çetinoğlu Travis Kalanick ekonomik danışma konseyi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

Ocak ayının zam şampiyonu kabak

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı, yüzde 92,71 ile kabakta gözlendi

Ocak ayının zam şampiyonu kabak

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı, yüzde 92,71 ile kabakta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kabaktaki fiyat artışını, yüzde 79,37 ile patlıcan, yüzde 74,34 ile salatalık izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 63,78 ile sivri biber, yüzde 57,57 ile domates, yüzde 47,37 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 33,83 ile karnabahar, yüzde 29,9 ile mandalina, yüzde 28,31 ile marul, yüzde 23,57 ile pırasa, yüzde 23,01 ile limon yer aldı.

En çok kadın ceketi ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,8 ile kadın ceketinde gerçekleşti. Bunu yüzde 13,3 ile erkek kazağı, yüzde 12,83 ile erkek için yünlü kaban, yüzde 12,11 ile kadın hırkası, yüzde 11,91 ile çocuk kazağı, yüzde 11,62 ile elbise, yüzde 11,57 ile çocuk anorak kaban, yüzde 10,99 ile kadın gömleği, yüzde 10,97 ile yumurta izledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EkonomiKabakOcakTüketici Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.