Ocak'ta bol zeytinli ihracat!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en yüksek 3. Ocak ayı oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 158 milyar 4 milyon dolara ulaşırken, miktar bazında ihracat ise Ocak’ta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ocak ayı ihracat rakamlarını 1 Şubat’ta düzenlenen toplantıda açıkladı. Toyota’nın Sakarya Fabrikası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato da katıldı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Büyükekşi, “12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” dedi.



Parite ihracatı pozitif etkiledi



Büyükekşi, “Böylelikle 2018 Ocak ayı, ihracat tarihimizdeki en iyi 3. Ocak ayı oldu. Söz verdiğimiz gibi İhracatta Rekorlar Yılına çift haneli artışla başladık. Son 12 aylık ihracatımız da bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 158 milyar dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Parite değişimlerinin ihracata etkisini değerlendiren Büyükekşi, “Ocak ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar oldu. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,20 seviyelerinde olmasını bekliyoruz” dedi.



Otomotiv sektörü yine zirvede



Sektörel bazda Ocak ayında en fazla ihracatı, 2,27 milyar dolarla otomotiv gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,8 arttı Otomotivi 1,43 milyar dolarla Hazırgiyim ve Konfeksiyon, ve 1,35 milyar dolarla Kimyevi Maddeler sektörleri takip etti. Ocak ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 153 artış ile Zeytin ve Zeytinyağı, yüzde 42,3 artışla ile Deri ve Deri Mamulleri, yüzde 32 artışla ile Makine ve Aksamları oldu. Bu dönemde genele baktığımızda ise tarım ihracatı yüzde 14,9, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 16,5 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüze 19,4 arttı.



Almanya’ya ihracat yüzde 18,3 arttı



İhracat pazarlarına bakıldığında Ocak ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 18,3; İngiltere’ye yüzde 11,4; İtalya’ya yüzde 17; ABD’ye yüzde 20,4; İspanya’ya yüzde 30,9 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 79,9 ile Yunanistan’da yakalandık. Ülke grubu bazında ihracat ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 22,6 artış gösterdi. Böylelikle, Ocak ayında AB’nin ihracattaki payı 52,6 olarak gerçekleşti. Bunun yanında, Ocak ayında, Afrika’ya ihracatımız yüzde 8, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23,8, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 26,5 arttı. İllerin ihracat performansına bakıldığında ise Ocak ayında 60 ilin ihracatı artarken, 20 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatı şu şekilde oldu: İstanbul 5,1 milyar dolar, Bursa 1,1 milyar dolar, Kocaeli 981 milyon dolar, İzmir 794 milyon dolar ve Ankara 525 milyon dolar. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 53,2 ile Manisa gerçekleştirdi.



Kazanılan 1 dolar ihracat, 1 kurşun kadar etkili



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Afrin’de terörü bertaraf edip barışa yol açmak için başlayan “Zeytin Dalı” operasyonunun başarı ile sürdüğünü söyledi. Büyükekşi, “Biliyoruz ki bu mücadelede sürdürülebilir başarı, ardındaki güçlü ekonomi ile mümkün. TİM olarak, 70 bin ihracatçımızla, ekonomiye güç katıyor, Hazinemize döviz kazandırıyoruz. Kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu dövizi ülkemize kazandırmak, biz ihracatçıların boynunun borcu. Zeytin Dalı operasyonuna verebileceğimiz en iyi destek, ihracatta yeni rekorlar. İhracatçılarımızın ülkemize kazandıracağı fazladan her 1 dolar, terörizme karşı verilen mücadelede adeta bir kurşun kadar etkili olacaktır” diye konuştu.



İhracat Bilgi Platformu kuruluyor



3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 70 bin ihracatçının temsilcisi TİM olarak, ihracatı ivmeli bir performansla artırma gayreti içerisinde olduklarını aktaran TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ülkenin ticaret elçileri olarak, Türkiye için üretmeye, alın teri dökmeye devam ettiklerini kaydetti. Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu amaçla, TİM olarak, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ‘İhracat Bilgi Platformu’ adında bir sistem geliştiriyoruz. Bu, Türkiye’nin dış ticaretine ilişkin tüm veri ve bilgilerin yer aldığı bir sistem. Tek bir tıkla, ürünlerimizi hangi ülkelere hangi koşullarda ihraç edebileceğimizi göreceğiz. Hangi ülkelerin hangi ürünlerde ithalat potansiyeli var, hangi pazarlar bizim için daha uygun, pazardaki firmalara nasıl ulaşabilirim, gümrük vergileri ve lojistik maliyetleri nelerdir, hükümetimiz bu konuda nasıl destekler veriyor gibi birçok soruya yanıt veren bir sistem. Hem; halihazırda ihracat yapan firmaların ihracatını geliştirecek, ihracata başlamak isteyen firmalarımız hedef pazarlara yöneltecek, hem de ihracatla uğraşmak isteyen girişimcilerimize ürün ve pazar önerileri getirecek.”



İhracat daha üst seviyeye taşınacak



Dış ticaret için mihenk taşı niteliğinde olan bir platformdan söz ettiklerini vurgulayan Büyükekşi, yakın zamanda bu platformun lansmanını gerçekleştireceklerini dile getirdi. TİM Başkanı Büyükekşi, “Böylelikle, ihracatımızı daha üst seviyelere taşıyacağız. Bizler hiçbir zaman, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimciliği gündemimizden eksik etmeyeceğiz. Başarının bu 5 parametrede gizli olduğunu çok iyi biliyoruz. İhracat Bilgi Platformumuz, bu alanlarda bizlere destek olacak” diye konuştu.



Melek ve girişim sermayelerinde birinci lige çıktık



Son verilere göre 2017 yılında 162 girişimin melek ve girişim sermayelerinden 103 milyon dolar yatırım aldığına dikkat çeken Büyükekşi, “100 milyonun üstü birinci lig oluyor. Biz de ilk defa bu lige çıktık. Bunun yanında, özel sermaye yatırımlarıyla beraber girişimcilerimize yapılan toplam yatırımlar 177 milyon doları geçti. Böylece 2017 yılı bu anlamda tüm zamanların en çok yatırım yapılan dönemi oldu” değerlendirmesi yaptı.



2018’de atılımı, rekorla taçlandıracağız



Dünya Ticaret Örgütü’nün geçtiğimiz günlerde 11 aylık verileri açıkladığını hatırlatan Büyükekşi, buna göre küresel ticaretin yüzde 10 artışla 16,2 trilyon dolara çıktığını bildirdi. Çin’in ihracatını yüzde 6,4, Almanya’nın yüzde 7,5, ABD’nin yüzde 6,4 oranında artırdığını vurgulayan Büyükekşi, “Biz de Türkiye olarak, ‘Atılım Yılı’ ilan ettiğimiz 2017’de yüzde 10,2 artışla küresel rakamların üstünde performans sergiledik. İnşallah 2018’de bu atılımı, rekorla taçlandıracağız. Destekleriyle her zaman yanımızda olan hükümetimiz ve güçlü Türkiye markamızla bunu başaracağımıza eminiz” dedi.



Sakarya’nın ivmesine Toyota’nın katkısı büyük



Marmara bölgesinin önemli illerinin başında gelen Sakarya’nın son derece stratejik bir konumda olduğunu da dile getiren Büyükekşi, şehrin adeta, kavşak noktada yer aldığını belirtti. Sakarya’nın endüstriyel altyapısı oldukça kuvvetli olduğuna ve ihracat rekortmeni şirketlere ev sahipliği yaptığına işaret eden Büyükekşi, ‘2016 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırması’nda 7 Sakarya firmasının bulunduğunu aktardı. Büyükekşi, “2017 yılında ilimiz, ihracatını 2 kattan fazla artırdı. Yaptığı 5,2 milyar dolar ihracat ile en fazla ihracat yapan 7. ilimiz oldu. İlimizin ihracatının yüzde 93’ü otomotiv sektörü tarafından yapılıyor. Biliyoruz ki Sakarya’nın diğer sektörlerde de yüksek potansiyeli var” dedi.

Sakarya’nın güçlü Türkiye davasında 2023’ün öncü şehirleri arasında yerini alacağına dikkat çeken Büyükekşi, şehrin ivmeli ihracat performansında Toyota’nın büyük paya sahip olduğunu dile getirdi. Toyota’nın 5 binden fazla personeliyle 100’e yakın ülkeye otomotiv ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden Büyükekşi, “Bugün burada, kendimizi bir ihracat kalesinde gibi hissediyoruz. Toyota 2016’da en çok ihracat yapan firmalar listesinde 7. sırada bulunuyor. 2017’de ulaştığı 4,4 milyar dolar ihracat ile 2016 yılındaki ihracatını tam 2,5 katına çıkardı. Mayıs ayında açıklayacağımız ‘2017 İlk 1000 İhracatçı’ araştırmasında Toyota’yı çok daha üst sıralarda göreceğiz. Hatta araştırma sonuçları açıklandığında, ihracatını en çok artıran firma olma şansı son derece yüksek” şeklinde konuştu.



6.5 milyar dolarlık ticaret fazlası veriyoruz



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ise sektörün 2017 yılını yüzde 20 artışla 28.5 milyar dolar ihracatla kapattığını söyledi. 2008 yılındaki 24.7 milyar dolarlık ihracatın ancak 2017 yılında geçilebildiğini hatırlatan Sabuncu, “Otomotiv sektörü 12 yıldır ihracat şampiyonu. Geçen yıl 28.5 milyar dolarlık ihracatla en yüksek rakama ulaştık. Bu yılki hedefimiz 29 milyar dolar” dedi

Geçen yıl ihraç edilen araçların yüzde 77’isini AB’ye gerçekleştirdiklerini ürün bazında en çok ihracatın ise yüzde 41.5 ile otomobilin olduğunu vurgulayan Sabuncu, “İthal edilen araç ve yedek parçalar dahil edildiğinde otomotiv sektörü 6.5 milyar dolarlık ticaret fazlası veriyor” şeklinde konuştu.

Totoya Genel Müdürü Hiroshi Kato da bugüne kadar Sakarya’ya 1.8 milyar Euro yatırım yaptıklarını ve 5 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Kato, “280 bin adet kapasite ile Sakarya tesisimiz Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip Toyota fabrikası. Ürettiğimiz araçlar 100’den fazla ülkeye gidiyor” dedi.



