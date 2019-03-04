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Ocakta çelik üretimi düştü

- Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 2,6 milyon tona geriledi - Bu dönemde çelik ürünleri ihracatı, miktar bazında yüzde 18,2 artışla 1,9 milyon tona, değer bazında da yüzde 10,1 yükselişle 1,4 milyar dolara çıktı

Ocakta çelik üretimi düştü
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 2,6 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, nihai mamul çelik tüketimi söz konusu dönemde yüzde 43,3 azaldı ve 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Ham çelik üretimi ise yüzde 19,5 azalışla 2,6 milyon tona geriledi.

- İhracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ocakta yıllık olarak miktar açısından yüzde 18,2 artarak 1,9 milyon tona, değer bazında da yüzde 10,1 yükselişle 1,4 milyar dolara ulaştı.

İthalat ise söz konusu dönemde miktar bazında yüzde 30,9 azalışla 963 bin tona, değer bazında da yüzde 29,7 azalarak 807 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2018'in ocak ayında yüzde 112 olarak hesaplanırken, bu yılın aynı ayında yüzde 174'e yükseldi.

- İthalat kontrol altına alınmalı

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya ham çelik üretiminin ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artışla 146,7 milyon tona yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in, üretimini aynı dönemde yüzde 4,3 artırdığı ve dünya çelik üretiminin yüzde 51'ine karşılık gelen 75 milyon tonluk imalat gerçekleştirdiği kaydedildi.

İç piyasa şartları ve dış piyasalarda düşen kar marjlarının, çelik mamulleri üretimi ve ihracatında geçen yılın seviyesine ulaşılmasını büyük ölçüde zorlaştırdığına işaret edilen açıklamada, buna karşın yılın ikinci yarısından itibaren girdilerdeki fiyatların üretimi destekleyecek seviyelere dönmesi ve dış piyasalardaki korumacı eğilimlerin etkisini kaybetmesi halinde 2018'deki ihracat rakamlarının yakalanabileceği bildirildi.

Ham çelik üretimininin ocak ayında yüzde 19,5 düşmesinin çelik sektörünün karşılaşabileceği üretim ve ihracat kayıpları bakımından çok ciddi bir sinyal olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada, yurt içi üretimin desteklenebilmesi için pek çok ülkede olduğu gibi gümrük vergisi ve ticaret politikası araçlarının etkili bir şekilde kullanılıp ithalatın kontrol altına alınmasının önemine değinildi.

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Çelik TüketimiHam çelik üretimiTürkiye Çelik Üreticileri Derneği
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