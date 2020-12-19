Oda başkanları ile Türkiye ekonomiyi konuşuyor

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde tutmaya çalışıyor.

EGD önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlatıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arasında Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'un katılacağı online toplantı ile ekonomi ile ilgili mesajlar verilecek.

İyi günde kötü günde birlikteliği önemsediğini her fırsatta dile getiren EGD yapılacak bu etkinlikle güçbirliğine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak etkinliğin zoom üzerinden yapılacağına dikkat çekerek ayrıca kanalekonomi.com’dan da eş zamanlı olarak yayınlanacağını söyledi.