Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TOBB manşet MÜSİAD Meteoroloji Genel Müdürlüğü otomobil
4 milyon üretildi
Üretimi 4 milyona vurdu
Zoru başardık
Zoru başardık
Senin kahven hangisi?
Senin kahven hangisi?
İyi meyveci
İyi meyveciliği belgelendi
Kadro güçleniyor
Kadro güçleniyor

Oda başkanları ile Türkiye ekonomiyi konuşuyor

19 Aralık 2020 Cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arasında  Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'un katılacağı online toplantı ile ekonomi ile ilgili mesajlar verilecek.

Oda başkanları ile Türkiye ekonomiyi konuşuyor

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve  800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde tutmaya çalışıyor.

EGD önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında  ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak  ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlatıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arasında  Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'un katılacağı online toplantı ile ekonomi ile ilgili mesajlar verilecek.

İyi günde kötü günde birlikteliği önemsediğini her fırsatta dile getiren EGD yapılacak bu etkinlikle güçbirliğine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak etkinliğin zoom üzerinden yapılacağına dikkat çekerek ayrıca kanalekonomi.com’dan da eş zamanlı olarak yayınlanacağını söyledi.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Oda BaşkanlarıTürkiye Ekonomiyi KonuşuyorEGDEkonomi Gazetecileri Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.