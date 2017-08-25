Oda ve borsalarda mesleklerin gruplandırılması

ANKARA (AA) - Odalar ve borsalarca gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanabilmesi için gerekli meclis kararının, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinden en az 6 ay önce alınması gerekecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) "Ti̇caret Borsalarında Meslekleri̇n Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmeliği" ile "Odalarda Meslekleri̇n Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, faaliyette bulunan oda ve borsaların meslek grupları, borsa kotasyonuna dahil madde nevinde meydana gelen değişmeler, grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine rehbere uygun olarak birleştirilebilecek, ayrılabilecek veya yeni meslek grupları kurulabilecek.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi; yönetim kurulunun veya grup kurulabilmesi için gerekli asgari üye sayısının teklifi üzerine, meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlı olacak. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanacak.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren 30 günde gerekçeli olarak ilgili borsaya ve odaya bildirilecek. Birliğin bu konudaki kararı kesin olacak.

Oda ve borsa üyeleri tarafından meslek gruplarının rehbere uygun olmadığına dair şikayet olursa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde Birlik tarafından inceleme başlatılacak ve ilgili oda ve borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenecek. Rapor 15 günde hazırlanıp Birliğe teslim edilecek.

Borsanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucu yeniden düzenlenen meslek grupları ilgili borsaya bildirilecek.

Odanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda ya da raporun süresinde teslim edilmemesi üzerine resen yeniden düzenlenen meslek grupları, Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilecek.

Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili oda ve borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilecek ve ilk seçimlerde uygulanacak.

Oda ve borsalarca gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanabilmesi için gereken meclis kararının, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az 6 ay önce alınması gerekecek. Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından borsaya ve odaya yapılacak bildirim, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılacak.