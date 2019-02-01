ODAŞ, Çan-2 Termik Santrali'nden 64 milyon dolar kazanacak

ANKARA (AA) - ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin iştiraki Çan-2 Termik Santrali'nin, 2019'da Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) dolar endeksli satışlarından sağlanacak gelirlerinin asgari 64 milyon dolar olacağı bildirildi.

ODAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, EÜAŞ ile ODAŞ'ın bağlı ortaklığı Çan Kömür İnşaat AŞ arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde 2019'da Çan-2 Termik Santrali'nden toplam 1 milyon 244 bin 267,02 megavatsaat elektriğin EÜAŞ'a satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Çan-2 Termik Santrali'nin 2019 yılı dönemi için ABD dolarına endeksli satışlarından sağlanacak gelirler toplamı asgari 64 milyon dolar, azami ise 70,4 milyon dolar şeklinde olacaktır. Söz konusu ABD dolarına endeksi teşvikli satış mevcut yönetmelik çerçevesinde 7 yıl boyunca devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.