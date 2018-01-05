ODD Satış ve İletişim Ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla 8'incisini organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri", sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün dinamizmi sayesinde 2017 yılını iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 956 bin 194 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 722 bin 759 adedini yüzde 4,52 azalarak otomobil, 233 bin 435 adedini ise yüzde 2,93 artarak hafif ticari araç satışları oluşturdu. Her yıl toplam pazarı hesaplarken ağır vasıta satışlarını da ekliyoruz. Henüz resmi olmamakla birlikte ağır vasıta satışını da eklediğimizde toplam otomotiv pazarının 980 bin adede yaklaştığını görüyoruz."



- "Satış" ve "İletişim" kategorilerinde toplam 20 dalda ödül verildi



"ODD Satış ve İletişim Ödülleri" kapsamında yılın en başarılı marka ve çalışmaları 20 dalda ödüllendirildi.

"İletişim Ödülleri" kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar, "Yılın Televizyon Uygulaması", "Yılın Gazete Uygulaması", "Yılın Dergi Uygulaması", "Yılın Radyo Uygulaması", "Yılın Outdoor Uygulaması", "Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması" ve "Yılın Fuar Standı Uygulaması" dallarında "www.oddgladyator.com" sitesinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştı.

Halk oylaması ile ilk 5'e kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi", "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması" ve "Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek canlı oylandı.

Buna göre, "Yılın Televizyon Uygulaması" Ford'un "Ticarette Farklı Olmak Bir Başka-Yeni Ford Tourneo Courier Blackline", "Yılın Gazete Uygulaması" JEEP'in "Otobüs Kamyon JEEP Bip", "Yılın Radyo Uygulaması" Volkswagen'in “Volkswagen Binek Araç Tiguan Yolda”, "Yılın Fuar Standı Uygulaması" Hyundai'ın “Autoshow 2017”, "Yılın Dergi Uygulaması" Opel'in “Mokka X”, "Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması" Toyota'nın “Toyota Interaktif Showroom”, "Yılın Outdoor Uygulaması" Renault'nun “Renault-Nişantaşı City’s”, "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması" Fiat'ın “Fiat Motor Sporları: Egea Seni Piste Çağırıyor” çalışması oldu.

"Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi"nde Doğuş Otomotiv'in “Türkiye’nin İlk Trafik Güvenliği Jingle’ı”, "Yılın Entegre İletişim Kampanyası"nda Toyota'nın “Toyota Hybrid”i, "Yılın Basın Lansmanı"nda da Mercedes-Benz E Serisi ve Volkswagen Polo ödüle layık görüldü.

Vodafone tarafından belirlenen "Yılın En Dijital Markası" olarak Ford ödül aldı.

Söz konusu ödüllerin yanı sıra "Yılın Jüri Özel Ödülü"nü "Mercedes-Benz 50’nci Yıl Etkinliği" kazandı.

"Satış Ödülleri" kategorisinde, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" Nissan, "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli" Ford Tourneo Courier, "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası" Ford, "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" Bentley, "En Çok Satılan Otomobil Markası" Renault, "En Çok Satılan Otomobil Modeli" Fiat Egea, "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" Renault oldu.

Tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.



- En yüksek katılım "TV Uygulaması" kategorisinde oldu

En büyük ilgi 11 aday çalışma ile "TV Uygulaması" kategorisinde olurken, "Radyo Uygulaması ve Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması" kategorilerinde 9'ar çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 64 çalışma ödül almak için mücadele verdi.

Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri'nin bu yılki destekçileri arasında, ana sponsor Bridgestone başta olmak üzere, sahibinden.com, Castrol, BP, Vodafone, Koçfinans, BASF, AVIS, TEB ve GEFCO yer aldı.

