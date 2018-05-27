ODE Yalıtım İhracatta Avrupa Amerika ve Afrika Atağa Geçti Yalıtım sektöründe faaliyetlerini Türkiye’den çıkan global bir marka olma hedefiyle sürdüren ODE, 2018’in ilk 4 ayında, Avrupa başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika’da ihracat ağını genişleterek, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 35 artışa imza attı.

Türkiye yalıtım sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli en büyük şirketi ODE, ihracatta 2018’in ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 35 artış yakaladı. Söz konusu dönemde en çok ihracat Avrupa ülkelerine yapılırken, Afrika ve Güney Amerika’da da ağırlığını artıran firma, yıl sonuna kadar ihracatı bu ivme ile devam ettirmeyi planlıyor.



İhracat cirosunun yarısından fazlası Turquality hedef ülkelerinden

Yurtdışı hedefleriyle ilgili bilgi veren ODE Yalıtım Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi Ozan Turan, “ODE olarak ihracatta atılım yılı olarak belirlediğimiz 2018’e hızlı bir ivme ile başladık. Yılın ilk ilk dört ayında önemli bir ivmeye imza atarak, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat ciromuzu dolar bazında yüzde 35 artırdık. Dış pazar performansımızda en etkili bölge Avrupa ülkeleri olurken, Afrika’da özellikle Sahraaltı ülkelerinde ve Güney Amerika’da ihraç pazarlarımıza yenilerini ekledik. Yılın ilk çeyreğinde ihracat ciromuzun yüzde 55’ini ise, 2010 yılından bu yana dahil olduğumuz TURQUALITY Destek Programı kapsamında belirlediğimiz 11 hedef ülkeye gerçekleştirdik” dedi.



5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihracat

ODE olarak Türkiye’den çıkan global bir marka olmak hedefiyle ilerlediklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu: “Halihazırda 5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan firmamız, global marka olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Amacımız 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını her yıl artırarak, ihracatın toplam ciromuz içindeki payını yüzde 35’ler seviyesine çıkarmak. Önümüzdeki dönem, Avrupa ağırlıklı olmak üzere, dış pazarda büyümeye devam edeceğiz.”



Yurtdışı tanıtımları büyük ilgi görüyor

Verdiği tüm eğitim ve seminerleri ile yaptığı tanıtımları “Paydaş Paylaşım Platformu” çatısı altında toplayan ODE, bu kapsamda yurtdışı seminerlerine hız verdi. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülkelerine yönelik faaliyetlerinin arttığını vurgulayan Ozan Turan: “2017 yılı bizler için çok verimli bir yıl oldu. Sektörümüzde, toplam cirosu içinde ihracatın payını en çok artıran firma olduk” dedi. ODE’nin global marka olma hedefi doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Turan, sözlerine şunları ekledi: “Yaptığımız her işte global bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. ODE’de bugün 13 farklı dil konuşuluyor, yabancı uyruklu çalışma arkadaşlarımız bulunuyor. Geçen yıl kendi rekorumuzu kırarak 24 farklı ülke seyahati gerçekleştirdik. 365 günün 337’sinde ziyaretler, fuarlar ve seminerler amacıyla yurtdışı faaliyetlerde bulunduk.”

