Ödemede temassız devri

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, hayatımıza yeni kurallar getirdi. İnsanların daha az temas daha uzak mesafe kuralını benimsemesiyle birlikte temassız ödeme sistemlerinde de yoğun bir artış görüldü. Salgına bağlı olarak artan temassız ödeme işlemlerinde olduğu gibi Ticket Restaurant Yemek Kartıyla yapılan temassız ödemelerde yüzde 30, QR kod ile ödeme işlemlerinde ise yüzde 50’lik bir artış yaşandı.

Kurumsal ödeme çözümleri hizmetlerinde dünya lideri Ticket Restaurant Edenred’in verilerine göre Koronavirüs’ün hayatımıza getirdiği yeni yaşam kurallarıyla birlikte ödeme tercihlerinde de değişiklikler oldu. Virüsün temas yoluyla bulaşmasını engellemek isteyenler, temassız ödeme sistemlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçtiğimiz aylara göre yüzde 40’lık bir oranda kullanımı artan temassız ödeme sistemlerinde, yüzde 30’luk artışla en çok kartla temassız ödeme tercih edildi. QR kod ile ödeme sistemlerinde ise yüzde 50’lik artış olduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, “Dijitalleşen dünyada Ticket Restaurant Edenred olarak şirketlerin hayatlarını kolaylaştırmak için Ticket Restaurant Yemek Kartı’nın yanı sıra, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri, Ticket Compliments Hediye Çekleri, Ticket Travel Kurumsal Seyahat Portalı gibi birçok kurumsal ödeme çözümü sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerde teknolojideki tüm yenilikleri takip ederek, bu yenilikleri ödeme sistemlerimize uyguluyoruz. Sistemimiz üzerinden veriler alarak da düzenli olarak raporlar yayınlıyoruz. Sistemimiz üzerinden aldığımız son verilere baktığımızda Koronavirüs ile birlikte ödeme alışkanlıklarımızda değişiklikler olduğunu görüyoruz. Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte temassız ödeme işlemlerinde yaklaşık yüzde 40 gibi ciddi bir oranda talep artışı yaşandığını görüyoruz. Temassız ödeme alışkanlığının giderek artacağını düşünüyor ve Ticket Restaurant Edenred olarak bu eğilimi destekliyoruz. Teknolojinin faydalarını özellikle bu dönemde görüyoruz. Teknoloji ve dijital hayat hem hayatımızı kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor, hem de temas yoluyla bulaşabilecek hastalıklar için kişisel olarak kolayca alınabilecek hijyenik bir önlem olanağı tanıyor.” dedi.