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Ödemeler dengesi (1)

- Cari işlemler hesabı, ocakta 813 milyon dolar açık verdi - 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Ödemeler dengesi (1)
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İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2018'in aynı ayına göre 6 milyar 239 milyon dolar azalarak 1 milyar 570 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 221 milyon dolar artarak 1 milyar 274 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 505 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı geçen ay 2 milyar 943 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 34 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018'in aynı ayına göre 119 milyon dolar artışla 529 milyon dolara yükseldi.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, geçen yılın ocak ayına kıyasla 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, geçen yılın aralık ayı cari açık verisi 1 milyar 437 milyon dolardan 1 milyar 521 milyon dolara, 2018 yılı cari açık verisi de 27 milyar 633 milyon dolardan 27 milyar 813 milyon dolara revize edildi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocakta cari işlemler dengesinin 800 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

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