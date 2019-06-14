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Ödemeler dengesi (1)

- Cari işlemler hesabı, nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verdi - 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Ödemeler dengesi (1)
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İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 1 milyar 589 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde 2 milyar 347 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon dolar azalarak 1 milyar 149 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 57 milyon dolar azalarak 15 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, mart ayı cari açık verisi 589 milyon dolardan 613 milyon dolara revize edildi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise nisanda cari işlemler dengesinin 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

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Cari AçıkÖdemeler DengesiTCMB
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