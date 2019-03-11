Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 586 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018'in aynı ayına kıyasla 204 milyon dolar artarak 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 6 milyar 110 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 192 milyon doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 146 milyon dolar net borçlanma yaparken, Genel Hükümet 3 milyar 414 milyon dolar yeni ihraç gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 579 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 444 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2 milyar 215 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 213 milyon dolar, 95 milyon dolar ve 162 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ocakta 3 milyar 540 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):



2018 Ocak 2019 Ocak A- CARİ İŞLEMLER HESABI -7.034 -813 1. İhracat 12.990 13.538 2. İthalat 20.799 15.108 Mal Dengesi -7.809 -1.570 3. Hizmet Gelirleri 2.907 3.032 4. Hizmet Giderleri 1.854 1.758 Mal ve Hizmet Dengesi -6.756 -296 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 493 440 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 979 1.049 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -7.242 -905 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 208 92 B. SERMAYE HESABI 33 28 C. FİNANS HESABI -12.278 -6.117 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 316 162 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 698 748 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 242 -471 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.251 5.639 11.1. Hisse Senetleri 289 1.300 11.2. Borç Senetleri 4.962 4.339 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -3.385 1.544 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 3 0 12.3. Bankalar -2.711 2.407 12.4. Diğer Sektörler -677 -863 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.502 965 13.1. Merkez Bankası -8 3 13.2. Genel Hükümet -120 -95 13.3. Bankalar 1.273 157 13.4. Diğer Sektörler 2.357 900 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.277 5.332 D. NET HATA VE NOKSAN -896 -1.792 GENEL DENGE -4.381 -3.540 E. REZERV VARLIKLAR 4.381 3.540 14. Resmi Rezervler 4.381 3.540 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

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