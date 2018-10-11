KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kur artışlarının cari açığı azaltıcı etkilerinin görülmeye başlandığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari açıkta, beklentiler doğrultusunda gerilemenin devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, "Ağustos ayında ithalatın daralması sonucu dış ticaret açığının gerilemesi ve turizm gelirlerinin katkısıyla 2,6 milyar dolar cari fazla verildi. Döviz kurlarındaki artışın cari açığa etkisini görmeye başladık. Kur artışlarının cari açığı azaltıcı etkileri görülmeye başladı." ifadelerini kullandı.

- "Gerilemenin eylülde de devam edeceğini bekliyoruz"

Zeytinoğlu, yıllık cari açığın 51,1 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, "Açığın gerilemesinde dış ticaret açığındaki daralmadan gelen katkıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışın etkisini görüyoruz. Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 3,6 milyar dolar azalarak 1,3 milyar dolara geriledi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler 741 milyon dolar artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki dönem de gerileme devam edecek. Kur artışlarının ihracata katkısı, eylül ayında daha belirgin görüldü. Yine eylül ayında ithalatın da gerilemesiyle dış ticaret açığı yüzde 77 oranında daraldı. Dış ticaret açığındaki bu iyileşmenin cari açığa yansıyarak, yıllık açıktaki gerilemenin eylülde de devam edeceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



