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Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Yıllık cari açığın bu ay da gerilediğini memnuniyetle görmekteyiz. Önümüzdeki aylarda yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz"

Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yıllık cari açığın bu ay da gerilediğini memnuniyetle gördüklerini belirterek, gelecek aylarda bunun devam edeceğini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Eylül ayında 1,83 milyar dolar cari fazla verildiğini, 12 aylık cari açığın ise 46 milyar 58 milyon dolar olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık cari açığın bu ay da gerilediğini memnuniyetle görmekteyiz. Önümüzdeki aylarda yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. Eylül ayında cari fazla verilmesinde dış ticaret açığındaki daralmayla birlikte turizm gelirlerinin katkısını görüyoruz. Kurun yükselmesi ihracatta çok olumlu bir ivmelenme sağladı. İthalatın da gerilemesinin yine kurlara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla eylülde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar iyileşme gösterdi. Turizm gelirlerinden de geçen yılın aynı döneminin üzerinde bir katkı geldi. Tüm bunlar eylül ayında da cari fazla verilmesini sağladı."

KSO Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret performansına bağlı olarak ekimde de cari fazla beklediklerini belirterek, "Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 92 oranında geriledi. Dış ticaret açığındaki bu gerileme cari açığa da olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki aylarda yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ayhan ZeytinoğluCari AçıkKSO
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