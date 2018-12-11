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Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları

- KSO Başkanı Zeytinoğlu: - "3 aydır arka arkaya cari fazla veriyoruz. Yıllık cari açığımız da önemli oranda geriledi. Yıllık cari açıkta kasım, aralık ve ocak aylarında daha ciddi azalışlar bekliyoruz"

Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 3 aydır cari fazla verildiğini, yıllık cari açıkta ise kasım, aralık ve ocak aylarında daha ciddi azalışlar beklediklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdiğini hatırlatan Zeytinoğlu, ithalatın gerilemesi ve ihracatın artması sonucu cari işlemler dengesinde oluşan fazlanın ekim ayında da devam ettiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, bu gelişmede geçen yılın ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar olan dış ticaret açığının, bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazlaya dönüşmesinin ana etken olduğunu aktararak, "Hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar 28 milyon dolara yükselmesi de aynı şekilde olumlu bir etken oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin cari işlemlerde tarihinin en yüksek fazlasını verdiğini anlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık cari açık 39,4 milyar dolara geriledi. 3 aydır arka arkaya cari fazla veriyoruz. Yıllık cari açığımız da önemli oranda geriledi. Yıllık cari açıkta kasım, aralık ve ocak aylarında daha ciddi azalışlar bekliyoruz."


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Ayhan ZeytinoğluCari AçıkÖdemeler Dengesi
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