Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

"Ödenecek tutar düştükçe banka kartı kullanımı artıyor"

- BKM Genel Müdürü Canko: - "Ödenecek tutar düştükçe banka kartlarının kullanılma oranı daha da artıyor" - "Bu yılın 11 ayında 50 TL üzerindeki kartlı ödeme işlemlerinde banka kartı kullanım oranı sadece yüzde 14 olurken, 20-50 TL arası ödemelerde banka kartı kullanım oranı yüzde 22'ye, 10-20 TL arası ödemelerde ise yüzde 32'ye kadar yükseliyor" - "10 TL ve altındaki mikro ödemelerde söz konusu oran yüzde 49'a kadar çıkıyor. Yani 10 TL ve altı her iki kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla gerçekleşiyor" - BKM verilerine göre, banka ve kredi kartları ile kasım ayında 50,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın 46,3 milyar TL'sinde kredi kartları, 4,4 milyar TL'sinde ise banka kartı kullanıldı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, ödenecek tutar düştükçe banka kartlarının kullanılma oranının daha da arttığını bildirdi.

AA muhabirinin, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kasım ayı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 58,5 milyon kredi kartı, 115,9 milyon da banka kartı olmak üzere 174,4 milyon kart kullanılıyor. Geçen yılın kasım ayına kıyasla kredi kartı sayısı aynı seviyede kalırken, banka kartı sayısı yüzde 1 arttı.

Banka kartları ve kredi kartları ile geçen ay toplam 50,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın 46,3 milyar TL’sinde kredi kartları, 4,4 milyar TL'sinde ise banka kartları kullanıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 34, kredi kartı ile ödemelerde yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Bu arada, Kasım 2015'te banka kartları ile 3,3 milyar TL ve kredi kartları ile 40,9 milyar TL tutarında ödeme yapılmıştı.


- "Kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payı yüzde 40"


BKM Genel Müdürü Soner Canko, kasım ayı verilerini AA muhabirine değerlendirirken, kartlı ödemelerin banka kartlarının da katkısıyla kayıt dışı ödemeleri engellediğini söyledi.

Canko, GSYH'nin bu yılın ilk 3 çeyreğinde reel olarak yüzde 2,2 büyüdüğünü ve aynı dönemde hanehalkları tüketiminin yüzde 0,2 arttığını belirterek, kartlı ödemelerin hanehalkı tüketiminden daha hızlı büyümesiyle beraber hanehalkı tüketimi içindeki payının 2016'nın ilk 3 çeyreğinde yüzde 40'a ulaştığını kaydetti.

2010'da yüzde 30 olan söz konusu oranın 2015'te yüzde 37 seviyesine yükseldiğini bildiren Canko, bu yılki artışla daha fazla ödemenin kartlar sayesinde kayıt altına alındığını ve nakitsiz ödemelere bir adım daha yaklaşılmış olduğunu vurguladı.


- "Her 4 kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla yapıldı"


Soner Canko, banka kartlarının, özellikle düşük tutarlı ödemelerde tercih edilen bir ödeme aracı ve nakitsiz hayata giden yolda Türkiye'nin elindeki en önemli kozlardan biri olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Kartlı ödeme tutarının yüzde 9'luk kısmını oluşturan banka kartlarının, kartlı ödeme adedi içindeki payının ise yüzde 26 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Canko, dolayısıyla artık her 4 kartlı ödemeden birinde banka kartlarının kullanıldığını söyledi.

Canko, tutar düştükçe banka kartıyla ödeme oranının artığına işaret etti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"BKM verilerine göre, ödenecek tutar düştükçe banka kartlarının kullanılma oranı daha da artıyor. Bu yılın 11 ayında 50 TL üzerindeki kartlı ödeme işlemlerinde banka kartı kullanım oranı sadece yüzde 14 olurken, 20-50 TL arası ödemelerde banka kartı kullanım oranı yüzde 22'ye, 10-20 TL arası ödemelerde ise yüzde 32'ye kadar yükseliyor. 10 TL ve altındaki mikro ödemelerde söz konusu oran yüzde 49'a kadar çıkıyor. Yani 10 TL ve altı her iki kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla gerçekleşiyor."

Kasım 2015-2016 dönemleri itibarıyla kartlı ödeme tutarları (milyar TL) şöyle:

2015 Kasım2016 KasımDeğişim (%)Banka Kartı3,34,434Kredi Kartı40,946,313Toplam44,250,715

İşlem tutarı bazında banka kartlarının ödeme adedi içindeki payı (yüzde) şöyle:

Tutar Pay (yüzde) 0-10 TL49 10-20 TL32 20-50 TL22 50 TL üzeri14



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Banka KartıBankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner CankoKredi Kartı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.