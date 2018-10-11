ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL/MEHTAP YILMAZ - Hazine ve Maliye Bakanlığı 388,9 milyar lirayla gelecek yıla ilişkin bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 113,8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103,1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2019-2021) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 388 milyar 945 milyon 962 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 113 milyar 813 milyon 13 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 103 milyar 91 milyon 801 bin lira ödenek tavanıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığına 48 milyar 335 milyon 381 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 46 milyar 462 milyon 303 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 33 milyar 676 milyon 247 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ödeneği 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 19 milyar 604 milyon 133 lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 17 milyar 78 milyon 73 bin lira oldu.

- Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 16,7 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,3 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,1 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,2 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle oldu:

Kurum2019 Ödenek Tavanı Cumhurbaşkanlığı2.818.899.000 Türkiye Büyük Millet Meclisi1.748.982.000 Anayasa Mahkemesi69.959.000 Yargıtay595.593.000 Danıştay182.320.000 Sayıştay367.378.000 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı2.157.761.000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 32.341.000 Diyanet İşleri Başkanlığı10.445.979.000 Devlet Arşivleri Başkanlığı 91.211.000Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 120.527.000 Strateji ve Bütçe Başkanlığı 238.022.000İletişim Başkanlığı 344.531.000Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı1.406.671.000 Adalet Bakanlığı17.078.073.000 Milli Savunma Bakanlığı46.462.303.000 İçişleri Bakanlığı8.572.166.000 Jandarma Genel Komutanlığı19.604.133.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676.247.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 869.313.000 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü2.307.541.000 Dışişleri Bakanlığı4.635.760.000 Hazine ve Maliye Bakanlığı388.945.962.000 Gelir İdaresi Başkanlığı3.770.394.000 Milli Eğitim Bakanlığı113.813.013.000 Sağlık Bakanlığı48.335.381.000 Devlet Personel Başkanlığı36.020.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı2.044.280.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı4.168.578.000 Hakimler ve Savcılar Kurulu76.849.000 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı103.091.801.000 Avrupa Birliği Başkanlığı560.728.000 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı2.544.238.000 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı2.573.286.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü1.113.861.000 Ticaret Bakanlığı5.689.948.000 Gençlik ve Spor Bakanlığı16.474.681.000 Tarım ve Orman Bakanlığı23.712.275.000 Türkiye İstatistik Kurumu408.907.000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü416.750.000 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı13.601.406.000 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı885.204.068.000