ODTÜ'den Silikon Vadisi'ne

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - ODTÜ Teknokent'teki Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) hızlandırma programına başvuran ve başarılı bulunan 7 ekip, Üniversitenin Silikon Vadisi'ndeki ivme programına alınacak.

12 yıldır daha çok lokal pazara yönelik faaliyet gösteren YFYİ programı, bu yıl Stanford gibi üniversitelerde uygulanan girişimcilik programına Türkiye'nin de dahil edilmesiyle global bir boyut kazandı.

Bu yıl Kaliforniya Üniversitesinin Berkeley Kampüsü iş birliğiyle yürütülen program kapsamında üniversitenin akademisyenleri 2 ayda Türkiye'de 900'den fazla girişimciyle yüz yüze görüşme yaptı, 600 saatin üzerinde eğitim verdi. Görüşmelerde öne çıkan 7 girişimci ekip, 7 haftalık T-Jump San Francisco Merkezi ivme programına katılarak deneyim kazanma şansını elde etti.

T-Jump Hızlandırma Merkezi Yöneticisi Ozan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YFYİ programının önemine işaret etti.

ABD'de girişimcilik kültürünün diğer ülkelere göre çok farklı olduğuna dikkati çeken Sönmez, ABD gibi ülkelerde girişimcilerin başarısızlığa tahammül edebildiğini, Türkiye'de ise bu gibi durumlarda güven zedelenmesi yaşandığını anlattı.

Program kapsamında Silikon Vadisi'ne giden girişimci ekiplerin oldukça önemli tecrübeler elde ederek yurda döneceklerini belirten Sönmez, "Programa katılan bu girişimcilerimiz döndüklerinde başarısız olsalar bile tekrar ayağa kalkmasını öğrenecekler. Girişimcilik kasları gelişecek. Bir sonraki aşamaya daha hızlı gidebilecekler. Diğer ülkelerden gelen girişimcilerin kendilerinden çok farklı olmadıklarını görecekler. Bu da bizim girişimcilerimize güven verecek. Döndüklerinde İngilizce konuşmaktan imtina etmeyen ekipler haline gelecekler." diye konuştu.

- "Projeler lokal düzeyde kalıyordu"

ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek de daha önce bu programlardan çıkan projelerin lokal düzeyde kaldığını söyledi. Sarıçiçek, "Uluslararası düzeyde rekabetçi güç elde edemiyorlar ya da ürettikleri şeyin orada zaten olduğunu görüyorlardı. Bu yüzden biz bu sene T-Jump ile birlikte tamamen global ölçekte bir program düşündük. Girişimcilere ilk günden bu perspektifi kazandırmak istedik." ifadesini kullandı.

- "Fikirlerimizi global pazarda test edeceğiz"

Programa katılma hakkı kazanan Emre Yiğit Alparslan ve Eşref Öztürk, Silikon Vadisi kültürü almanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Onur Yurtsever, 7 haftalık sürede fikirlerini global pazarda test edeceklerini dile getirirken, Zehra Hayırcı da söz konusu program sayesinde ABD'deki pazarı keşfetme şansları olduğunu söyledi. Hayırcı, Silikon Vadisi tecrübesinin ürünlerini satabilmeleri için büyük motivasyon sağlayacağını kaydetti.